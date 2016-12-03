Фольклорная симфония «Торамы»

Этот коллектив стал визитной карточкой Мордовии. Ансамбль «Торама» уже четверть века доказывает простую истину - народ жив, пока звучат песни на его языке. А песни «Торамы» слышат далеко за пределами нашей республики и даже России. За почти 26-летнюю историю коллектива музыкантам «Торамы» аплодировали в Эстонии и Финляндии, Польше и Литве, Швеции и Англии.

Ансамбль «Торама» возрождает утраченное звучание национальной музыки - эрзянских и мокшанских песен. Участники ансамбля используют забытые и малоизвестные инструменты, а также реконструируют утраченные, например скрипку гарзи и дудки нуди. Вместе с тем «Торама» всегда ищет новые формы популяризации музыкальной культуры мокши и эрзи, расширяя круг своих зрителей. Среди таких экспериментов можно вспомнить джазовый проект с Александром Куриным, фолкрок.

Музыка «Торамы» звучит в мультфильме «Куйгорож», снятом по мордовской сказке в рамках проекта «Гора самоцветов», в фильме «Степан Эрьзя. Возвращение гения», «Торама» представляла республику на жеребьевке чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге и записала сингл болельщиков по заказу оргкомитета ЧМ 2018.

16 декабря на юбилейном концерте прославленного коллектива звучала «Фольклорная симфония» - совместный проект с оркестром Музыкального театра имени Яушева под управлением главного дирижера театра Сергея Кисса. «Синтез простого и ясного звучания народных инструментов с тонким, глубоким звучанием симфонических инструментов добавил народным песням плавности, мелодичности, нежности», - говорит о необычном концерте руководитель ансамбля «Торама» Андрей Николаев.

Андрей Николаев стоит у руля «Торамы» с 2002 года, именно ему доверил свое детище Владимир Ромашкин - отец-основатель фольклорного коллектива. За эти годы менялись состав ансамбля, его программы, неизменным осталось главное: «Торама» верна национальному искусству, а Ромашкины верны «Тораме». Андрей Ромашкин поет в «Тораме» с детства, сегодня Андрей Владимирович - художественный руководитель коллектива. Сейчас он и Дмитрий Еделькин составляют уже старшее поколение «Торамы». Среди «младших» не только этнические мокша и эрзя, есть русские и татарин - Азат Манеров, который с удовольствием разучивает и исполняет мордовские песни. Как тут не сказать об объединяющей силе искусства...

Андрей Николаев: «Мы воссоздаем народные музыкальные инструменты, находим новые старые песни. Репертуар постоянно пополняется забытыми произведениями. Кстати, большая библиотека нашего мордовского музыкального фольклора хранится в Эстонии. Мы часто бываем в этой стране, там нас знают и любят. В этом году мы участвовали в фестивале в Таллине, а также посетили много школ, где выступали перед детьми».

На юбилейный концерт «Торамы» приехал давний друг коллектива из Эстонии, советник общества «Фенно-Угрия» Яак Прозис. Он поздравил коллектив с юбилеем:

«Рад, что нахожусь на этом концерте. Я знаком с «Торамой» с первых дней ее создания, с Владимиром Ромашкиным нас связывала давняя дружба. Когда артисты «Торамы» впервые приехали в Эстонию, они сразу подружились с народом сету. Эрзя, мокша и сету поют очень похоже. В то время и проблемы у них были схожие, у этих народов практически исчезало мужское хоровое пение... Маленькие народы должны думать о своих корнях. «Торама» помогает нам, эстонцам, быть эстонцами, и это очень важно. Мы всегда стараемся приглашать их к себе. Только «Тораме» под силу 5-6 концертов в день давать и заставлять детей плясать под мордовские песни. Я хочу, чтобы наше сотрудничество крепло и наши народы имели вечность в будущем».

Поздравляя музыкантов с 25-летием коллектива, Глава Саранска Петр Тултаев подчеркнул: «Торама» выполняет государственную миссию - объединяет людей разных национальностей, помогает крепить могущество республики и страны. Сегодня «Торама» - творческое лицо своего народа. «Торама» не изменяет национальному искусству. Это не приносит больших денег, но приносит большое уважение своего народа и других народов. Подвижник Владимир Ромашкин был плотью от плоти своего народа и поистине талантливым человеком. Решением городской администрации постановили назвать одну из улиц Саранска именем Владимира Ромашкина, а также учредить фольклорный фестиваль его имени, чтобы исторический зов мордовской торамы был бы услышан и в других регионах нашей страны».

Поздравлений и наград в этот вечер артисты коллектива получили немало. Ансамбль «Торама» стал лауреатом премии Главы Республики Мордовия. А зрители, заполнившие Музыкальный театр имени Яушева, увидели и по достоинству оценили новую программу любимого коллектива. В этом концерте было все: живой звук, интересный видеоряд, который показал самые яркие страницы жизни и творчества коллектива, и захватывающее дух звучание народных инструментов с оркестром. «Торама» доказала - это ей тоже под силу.

К слову, профессионализм мордовских музыкантов оценил и коллектив Валерия Гергиева, впервые побывавший в этом году с «Пасхальным поездом» в Саранске и увидевший выступление «Торамы». Второй дирижер оркестра Иван Столбов выразил желание поработать вместе с нашим фольклорным ансамблем. Андрей Николаев признался журналисту «ВС», что ведет переговоры о создании совместной программы и с эстонским оркестром. Он очень признателен людям, благодаря которым состоялся совместный проект «Торамы» и симфонического оркестра, - Сергею Каштанову, написавшему партитуру концерта и не исказившему ни одного национального аккорда, Сергею Киссу, с энтузиазмом откликнувшемуся на предложение «Торамы», и музыкантам театра, а также всем, кто помогал в организации и проведении этого концерта. Андрей Николаев говорит, что для коллектива очень важно оставаться востребованным зрителями, а для этого нужно знать их мнение.

«Куда повернуть наш корабль?» - вопрос, которым руководитель «Торамы» часто задается. И признается, что нелегко приходится коллективу без материальной базы. Но всегда находятся люди, неравнодушные к проблемам сохранения культурных традиций мордовского народа. А главное, сами участники коллектива - энтузиасты своего дела, всегда находящиеся в творческом поиске.

В арсенале «Торамы» давно забытые народные инструменты: кальхциема, пувама (волынка), нуди (дудка), люляма (посох с колокольчиками), торама, индонезийский барабан и другие. Сценические костюмы «Торамы» - настоящие вышитые мордовские рубахи, выполненные руками мастериц из старой Теризморги. Над новой партией костюмов сейчас работает известный этнограф Татьяна Прокина. Обувь артистов - хромовые офицерские сапоги образца 1965 года, добытые их директором на распродаже военного склада.

Успех «Торамы» складывается из таланта многих людей, преданных своему делу. Ансамбль всегда удивляет зрителей яркостью и необычной гармонией звучания. Мордовская многоголосица до мурашек пробирает самых искушенных зрителей, а их за годы творчества у «Торамы» было немало в разных городах и странах. Зов мордовской торамы понятен и близок людям разных национальностей, а потому будет звучать еще очень долго, напоминая о наших корнях...

Галина БАЛАШОВА