В Саранске пройдет большая продовольственная ярмарка

В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли и общественного питания, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственные организации нашей республики. Перед большими новогодними праздниками горожане смогут закупить мясные, кондитерские, сельскохозяйственные продукты и другие товары по доступным ценам. На Химмаше местом проведения ярмарки станут проспект 70 лет Октября, на Юго-Западе - улица Ульянова, на Светотехстрое - проспект 60 лет Октября, в центре - улица Ботевградская. Торговые точки и предприятия питания начнут работу с 7 часов утра.

В работе ярмарок выходного дня будут некоторые изменения. 31 декабря они, как обычно, пройдут в различных районах города, и здесь смогут купить необходимые продукты те, кто не успел это сделать ранее. А вот 7 января ярмарки выходного дня не будет!