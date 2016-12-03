Бюджет-2017 принят

Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового документа республики был рассмотрен на публичных слушаниях и прошел независимую экспертизу.

Традиционно в основу бюджета лег прогноз социально-экономического развития Мордовии, согласно которому фонд заработной платы должен увеличиться на 8,8 процента, средняя зарплата в следующем году достигнет 25,9 тысячи рублей, а рост потребительских цен составит 5,4 процента с незначительным снижением индекса в последующие годы.

Среди других приоритетов фигурируют обеспечение роста собственных доходов, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, инфраструктурное и экономическое развитие, снижение объема налоговых льгот (а по сути оптимизация всей системы их предоставления) и, само собой, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Так, размер финансовой помощи из Москвы будет постепенно снижаться - с нынешних 17,3% до 12,6% в наступающем году, и до 5,6 и 5 процентов - в 2018-2019 гг. Напротив, налоговые и неналоговые доходы достигнут 22,2 миллиарда рублей. При этом около трети поступлений обеспечат акцизы, 28% - налог на доходы физических лиц и по 13 процентов - налоги на прибыль и имущество организаций. Реализовать же предполагается в общей сложности 26 государственных программ.

На беглый взгляд, одобренный парламентариями документ трудно назвать «бюджетом развития». Основные его параметры по сравнению с первоначальной редакцией бюджета-2016 действительно несколько снизились. Доходы, например, как прогнозируется, не достигнут в новом году и 28 млрд рублей, а расходы едва перевалят за 30 миллиардов. Правда, по мнению Главы Мордовии Владимира Волкова, обусловлено это лишь стремлением сделать бюджет более реалистичным и сбалансированным. «Страна берет курс на экономию финансовых ресурсов, - пояснил руководитель региона. - Того требуют, в первую очередь, непростые экономические условия. Подобный подход характерен и для Мордовии. Мы понимаем, по крайней мере надеемся, что разработанные планы в итоге удастся реализовать. Но сейчас необходимо учитывать существующие реалии, исходить из доходов, которые непременно будут получены».

К слову, предварительные результаты года уходящего внушают определенный оптимизм. Индекс промышленного производства, объемы инвестиций в основной капитал едва ли окажутся ниже прошлогодних значений. Более того, в сопоставимых ценах в промышленности наблюдается даже небольшой прирост. В сельскохозяйственной сфере рост отмечается практически по всем направлениям, причем сразу на 8 процентов. Даже строители, вопреки утверждениям ряда скептиков, работают довольно стабильно. Жилья, как ожидается, будет введено в строй на 3-4 процента больше, нежели в 2015 г. И не в последнюю очередь, конечно же, благодаря беспрецедентной программе льготной ипотеки.

Отдельно стоит упомянуть о зарплатах. Здесь поставленную задачу - обеспечить их рост не ниже темпов инфляций - однозначно удастся выполнить. Средняя зарплата должна увеличиться на 6,5 процента. Тогда как уровень инфляции составит 105,4% (в Мордовии, кстати, сей показатель один из самых низких в стране).

«Правительству, органам власти на местах необходимо и впредь работать максимально эффективно и слаженно, - заявил Глава. - От них требуется прежде всего полная самоотдача. Ибо в современных условиях цена каждой ошибки многократно возрастает».

Как и в прежние годы, бюджет будет иметь ярко выраженную социальную направленность. Так, на реализацию социально-культурных программ планируется направить не менее 18 миллиардов рублей (то есть около 62 процентов расходов). Затраты на образование, к примеру, превысят 6,9 млрд руб., по разделу «Социальная политика» потратить предполагается более 7,4 млрд руб.

В экономике приоритеты тоже не меняются. На развитие сельского хозяйства предусмотрено направить 1,5 млрд руб. В дорожный фонд поступит 2,1 миллиарда. Еще в 1,3 млрд руб. оцениваются расходы на подготовку к проведению футбольного первенства планеты. Серьезную поддержку получат и муниципальные образования. Размеры финансовой помощи им составят около 9 млрд рублей.

Что же касается бюджетного дефицита, он оценивается почти в 2,2 миллиарда. Сумму эту Глава Мордовии назвал оптимальной, поскольку республика старается сократить объемы внешних заимствований.

Наряду с основным финансовым документом на сессии также был утвержден бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 г. его доходы и расходы определены в объеме 7,1 млрд руб.

Кроме того, парламентарии вновь подкорректировали бюджет текущего года. В связи с поступлением дополнительных средств из федерального центра его доходная часть увеличена почти на 50 миллионов рублей. Большая часть этих средств - 44,7 млн руб. - пойдет на финансовое обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства. На осуществление единовременных выплат медицинским работникам направляется 3,6 миллиона, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - 1,7 миллиона.

А вот расходы республики решено уменьшить сразу на 302,57 млн руб. Главным образом за счет мероприятий, направленных на формирование информационного общества (почти 88 миллионов), строительство средней школы во втором микрорайоне ЖК «Юбилейный» (76,2 млн) и универсального зала в Саранске (20 миллионов). Сокращения эти вызваны, впрочем, отнюдь не нехваткой средств, а банальной невозможностью их освоения до конца финансового года.

О перераспределении ассигнований, вероятно, будет объявлено уже на следующей сессии Госсобрания, которую намечено провести уже в конце декабря. Благо к тому времени удастся, по всей видимости, решить и вопросы, связанные с реализацией принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе недавней встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с министром финансов России Антоном Силуановым. В частности, уже известно, что на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Мордовия получит дополнительно почти 141 миллион рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.