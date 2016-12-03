Интимный Глянец

В Симоновском районном суде Москвы начался процесс над владельцами журнала «Флирт» - главным редактором издания 34-летней Станиславой Казаковой и ее гражданским мужем 38-летним Дмитрием Зяблицевым. Издателей журнала знакомств обвиняют в организации масштабного секс-бизнеса, на ниве которого трудились и жительницы Мордовии.

Летом прошлого года секс-империю накрыли сотрудники московского уголовного розыска. Она скрывалась за глянцевыми бесплатными журналами «Флирт», «Флиртим» и «Флирт мини» - выпуски этого издания с недвусмысленными фотографиями буквально наводнили столицу России. По громкому делу были задержаны издатели журнала москвичка Станислава Казакова и ее муж Дмитрий Зяблицев (Казакова была главным редактором, а ее возлюбленный - директором издания). По версии следствия, супруги с сообщниками организовали занятие проституцией, размещая в журналах красочную рекламу индивидуальных секс-услуг. Эти журнальчики (а их совокупный тираж исчислялся сотнями тысяч) активно раздавали на улицах Москвы и возле станций метро промоутеры. Эротической макулатурой заваливали и автостоянки - издание совали под «дворники» автомобилей. Также функционировал и соответствующий сайт, где можно было ознакомиться с электронной версией сексуальной периодики. На его страницах - анкеты и телефоны сотен девушек, в том числе уроженок Мордовии. Как потом выяснится, все звонки по указанным в рекламе номерам перенаправлялись в диспетчерские центры, где секретари уже распределяли клиентов по борделям.

В оперативную разработку организаторы секс-империи попали в декабре 2014 года после задержания трех фотомоделей, которые работали во «Флирте». Основной их задачей был поиск проституток среди приезжающих в столицу молодых провинциалок. После того как девушки дали показания, полицейские взялись за хозяев журнала. Примечательно, что еще в 2006 году Дмитрий Зяблицев привлекался к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией.

В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в типографии, где печаталось издание. Еще ряд обысков прошел в Москве в так называемых диспетчерских. По словам сотрудников правоохранительных органов, среди проституток, которые предлагали свои услуги через журнал «Флирт», есть несколько девушек из Мордовии. Но большинство сотрудниц секс-империи - это девушки из ближнего зарубежья, главным образом из Украины и Узбекистана. В материалах дела имеются сведения о нескольких жилых помещениях, которые Зяблицев снимал для работы проституток и диспетчеров.

По имеющейся информации, проститутка оставляла себе 25-50% от уплаченных клиентом денег (средняя такса за час интимной работы в Москве составляет 3-4 тысячи рублей). Остальное шло организаторам «бизнеса» - на рекламу в журналах и на сайтах, выплаты сутенерам, «крыше» и прочие административные расходы.

Помимо организаторов бордельной империи были задержаны и 37 диспетчеров, которые связывали клиентов с проститутками. Они отвечали на телефонные звонки и сообщали клиентам адреса борделей. Установлено, что деньги перечислялись организаторам секс-бизнеса через систему платежей Qiwi.

В сейфе Зяблицева и Казаковой сыщики обнаружили несколько миллионов рублей наличными. Организаторы секс-бизнеса жили в элитной 5-комнатной квартире в центре Москвы на 2-й Тверской-Ямской улице. Супруги позволяли себе жить на широкую ногу, судя по фото в социальных сетях, Зяблицев и Казакова регулярно посещали различные пафосные тусовки и часто путешествовали по заграничным курортам.

Еще раньше Роскомнадзор на основании многочисленных жалоб через суд добился закрытия уже трех изданий, выходивших под брендом «Флирт», - «Флирт в большом городе», «Флирт и знакомства» и «Авто Флирт». Но судебные решения руководители журнала умело обходили. Они просто меняли название. До этого «Флирт» выходил под названиями «New! Флирт и знакомства», «Флирт, романтика и любовь!», «Флиртим» и «Флирт мини». Сами издатели убеждали, что законов не нарушают, поскольку в журнале не говорится о том, чем конкретно занимаются рекламируемые девушки. Поэтому в течение долгих лет журналы с полуобнаженными красотками и их телефонами спокойно продолжали распространяться по всей Москве.

В одном из интервью Станислава Казакова и вовсе заявила, что они делают благое дело: «Получилось, что мы убрали проституток с улиц Москвы, сами того, может быть, не желая. Теперь они, возможно, размещают свои предложения во «Флирте», хотя мы не можем этого утверждать: когда девушка размещает модуль, мы предлагаем ей приехать к нам в офис или встретиться на нейтральной территории. Мы работаем по бланкам строгой отчетности: выдаем бланк с печатью и подписью организации на сумму, на которую размещается модуль. Вот и все наше общение с клиентами. Я это к тому говорю, что улицы стали чище. Согласитесь, приятнее, когда девушки в журнале. Мне было неприятно ходить по переходам, когда они там стояли».

До приговора суда Дмитрий Зяблицев находится под стражей, а его супруга Станислава Казакова - под подпиской о невыезде. Судья учел наличие у нее малолетнего ребенка и не стал лишать свободы. Своей вины подсудимые не признают. Любопытно, что резонансное уголовное дело передается в суд уже второй раз. Первый раз летом этого года дело для рассмотрения было направлено в Бабушкинский суд столицы. Однако тогда суд заявил, что обвинительное заключение составлено с нарушениями и, более того, не входит в юрисдикцию Бабушкинского суда. Повторно дело было направлено в Симоновский суд Москвы.