75 ветеранов войны и инвалидов воспользовались услугой бесплатного выездного приема

В филиале Кадастровой палаты по Республике Мордовия активно практикуется выездное обслуживание юридических и физических лиц.

Так, за 11 месяцев 2016 года специалистами филиала осуществлено 424 выезда по выдаче 580 пакетов документов. Данная услуга по выезду к заявителям предоставляется на платной основе: для юридических лиц – 1500 рублей, для физических лиц – 1000 рублей.

Выездное обслуживание включает в себя прием, обработку и доставку необходимых документов. По запросам заявителей специалисты Кадастровой палаты выезжают по месту жительства граждан либо в офисы юридических лиц в удобное для них заранее оговоренное время. Для этого достаточно подать заявку в филиал любым удобным способом.

Особо следует отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп филиал Кадастровой палаты предоставляет услугу по выездному обслуживанию бесплатно. Главное условие – именно они должны быть правообладателями объектов, в отношении которых проводятся учетные и регистрационные действия. Причем сроки подготовки необходимых документов минимально сокращены.

В 2016 году в республике услугой бесплатного выездного приема уже воспользовались 75 ветеранов войны и инвалидов, для которых подготовлено 86 пакетов документов.



