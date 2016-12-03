Какие документы нужны для регистрации прав на квартиру?

На сайте Росреестра появился новый сервис "Жизненные ситуации". Данный сервис позволяет гражданам самостоятельно сформировать необходимый перечень документов. Граждане, которые желают сдать документы на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде, и тем, кто планирует обратиться в офис лично, могут также воспользоваться новой функцией.

Для того, чтобы попасть на сервис, нужно зайти на сайт Росреестра (www.rosreestr.ru), затем выбрать один из разделов ("Физическим лицам", "Юридическим лицам" или "Специалистам"), перейти на вкладку "Жизненные ситуации", которая размещена в правом нижнем углу страницы.

Далее необходимо выбрать тип объекта (дом, квартира, комната, земля, объект незавершенного строительства и другие) и тип операции (купля-продажа, дарение, наследование), ответить на вопросы и на выходе автоматически сформируется список документов. При этом на экране отразится информация о сроке предоставления услуги и размере государственной пошлины, здесь же можно записаться предварительно на прием документов.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



