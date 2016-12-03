«Ростелеком» презентовал Интерактивное ТВ представителям гостиничного бизнеса Республики Мордовия

«Ростелеком» провел в Республике Мордовия презентацию нового продукта для бизнес-сегмента в сфере гостиничного бизнеса – «Интерактивного ТВ для гостиниц». На мероприятии присутствовали руководители отелей и санаториев республики.

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр информатизации и связи РМ Олег Соколов: «Нам предстоит совместно решать задачи по подготовке и организации Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Республика ожидает большое количество болельщиков, и именно гостиничный бизнес должен обеспечить нашим гостям не только комфортное и безопасное проживание, но и предоставить возможность доступа к информационным и коммуникационным технологиям».

«В преддверии Чемпионата мира 2018 «Ростелеком» вывел на рынок новый продукт – «Интерактивное ТВ для гостиниц», который позволит решить вопросы с предоставлением качественного и лицензионного контента. «Интерактивное ТВ для гостиниц» — это мультимедийная система, которая специально создавалась для конкретной категории потребителей со своими отраслевыми требованиями и особенностями. Сервис максимально органично вписывается в гостиничный бизнес и повышает его эффективность», – подчеркнул директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

«Интерактивное ТВ для гостиниц» – это телевидение больших возможностей без лишних затрат и проблем с обслуживанием. Главное его преимущество – посуточная тарификация, наиболее подходящая для гостиничного бизнеса. Отели имеют возможность добавить в интерфейс сервиса свой логотип и собственные информационные ролики, чтобы повысить спрос на дополнительные услуги и сервисы (рестораны, спа и сауны, парикмахерские и другие услуги).

Благодаря сервисам «Интерактивного ТВ» отели могут получать дополнительный доход. За каждый дополнительно подключенный гостями пакет телеканалов или заказанный фильм или сериал из сервиса «Видеопрокат» отелю выплачивается агентское вознаграждение. Персонал гостиницы самостоятельно управляет сервисами через удобный интерфейс администратора, в частности, устанавливает статус гостей, проводит регистрацию и управляет заселением, отслеживает статистику потребления платного контента.

Оснащение гостиницы «Интерактивным ТВ» не потребует дополнительных работ, кроме установки приставок. При условии пользования услугой не менее 12 месяцев стоимость приставки составит 1 рубль.

В завершение мероприятия участникам была представлена услуга «Wi-Fi Hotspot», с помощью которой можно не только развернуть корпоративную сеть доступа в интернет, но и открыть безопасный доступ к ней своим посетителям. Публичная зона Wi-Fi – это огромное преимущество для гостиничного бизнеса и является одним из ключевых факторов при выборе отеля клиентами.

Получить дополнительную информацию об услугах «Интерактивное ТВ для гостиниц» и «Wi-Fi Hotspot» можно в ближайшем офисе продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://mordoviya.rt.ru/b2b или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.



