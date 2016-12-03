В Саранске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление

Уже не первый год в столице Мордовии проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление. В прошлом году в канун Нового года в общественном транспорте всего наилучшего пассажирам желали Дед Мороз со Снегурочкой. В этом году конкурсная комиссия уже выбирает претендентов на лучшее праздничное оформление общественного транспорта. В финал выйдут по два транспортных средства разных категорий - пазики, «газели», троллейбусы и большие автобусы. Позднее будут также названы победители в номинациях «Лучшая новогодняя улица» и «Лучший новогодний двор».

- Конечно, у каждого свое мнение по поводу новогоднего оформления, - отметил Петр Тултаев. - Поэтому для более объективной оценки надо спрашивать и мнение горожан.