Горожан просят сообщать о фактах самогоноварения на продажу

В Саранске по инициативе Главы города Петра Тултаева идет активная борьба с самогонщиками, которые реализуют пойло на продажу. В понедельник на рабочем совещании в Администрации города начальник отдела общественной безопасности УМВД по городскому округу Саранск Сергей Калядин рассказал о проделанной за последнее время в этом плане работе.

- От районных администрации мы получили 27 адресов, - начал Сергей Калядин. - Сразу скажу, все эти адреса нам давно известны, работа по ним ведется уже долгое время. Из этих 27 адресов выявили 7 точек, где самогон реализовывали, 5 адресов в Октябрьском районе, 2 - в Ленинском. Все они находятся в частном секторе и населенных пунктах городского округа. Кстати, там до ближайших крупных магазинов далеко, да и аптек рядом нет. Нами был проведен полный комплекс мероприятий, включая контрольную закупку самопального алкоголя и беседы с соседями. Работники полиции в рамках существующего законодательства наказали самогонщиков. Кстати, все они находятся на постоянном контроле правоохранительных органов и ранее привлекались к ответственности. Данная работа будет продолжена и впредь. Особо просил бы горожан обо всех фактах самогоноварения и его продажи сообщать в полицию по телефону 02.