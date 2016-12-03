В Саранск приходит «Ашан»

15 декабря в Саранске откроется новый гипермаркет. На этот раз в наш город пришла компания «Ашан» - ее большой магазин «Наша Радуга» расположился по адресу: Лямбирское шоссе, 15. Традиционно в магазинах компании «Ашан» низкие цены на многие виды товаров - продукты, бытовую химию, товары для детей, посуду, цветы и т.д. Так что у жителей и гостей Саранска появилась еще одна альтернативная торговая площадка, что может только радовать, тем более в преддверии новогодних праздников, когда всем хочется купить побольше, а потратить поменьше.