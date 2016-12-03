В городе не хватает людей рабочих специальностей

В наше время не так просто найти работу. На совещании в мэрии Петру Тултаеву доложили, что на 1 декабря в Центре занятости города зарегистрированы порядка 1400 человек. Однако вакансий в базе данных более 2500, и 77% из них - рабочие специальности. Например, в Саранске катастрофически не хватает бетонщиков, каменщиков, штукатуров и т.д. Есть вакансии продавцов, служащих. Кстати, среди служащих остро ощущается дефицит врачей и медсестер. Сложно получить работу по-прежнему юристам, экономистам и менеджерам. Желающих пойти работать сторожем - 45 человек, 86 граждан хотели бы найти работу бухгалтера, но вакансий на эти специальности также нет.

Есть трудовые вакансии в ГУКах, там всегда рады принять на работу, например, хорошего сантехника, но люди туда работать не идут.

- Наверное, все хотят непыльную работу, быть начальником, - отметил Петр Тултаев. - Я еще понимаю, когда женщина долго не может найти работу, а у нас порой мужчины дома сидят. Не понимаю, как можно сидеть дома, когда тебе семью кормить надо?! Здесь за любую работу надо хвататься, чтобы жене, детям помочь. А у нас порой наоборот, женщина работает дворником, а муж дома сидит, ждет, когда хорошая работа подвернется…