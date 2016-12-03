Мордовия вошла в число территорий с высокоэффективным управлением

Агентство политических и экономических коммуникаций совместно с Лабораторией региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» представили на неделе результаты очередного (уже четвертого по счету) рейтинга эффективности управления в субъектах РФ. По сравнению с прошлым годом Мордовия поднялась в нем на три строчки, заняв в общем итоге 31-е место и пятое - среди субъектов Приволжского федерального округа.

Стоит отметить, что о необходимости совершенствования кадровой политики в сфере управления Глава Мордовии Владимир Волков заявлял неоднократно. По его мнению, формируемая в республике система должна воспитывать настоящих профессионалов, дабы у талантливых выпускников вузов, молодых специалистов из реального сектора экономики была весомая мотивация становиться государственными или муниципальными служащими. При этом качество их подготовки должно соответствовать современным требованиям - в 2017 году в Мордовии запланировано провести существенное 10-процентое сокращение чиновничьего аппарата.

Добавим, что в подготовке четвертого исследования эффективности управления в субъектах России приняли участие 178 экспертов - специалистов по внутренней политике из разных городов страны. В общем зачете в первую тройку вошли Тюменская область, Татарстан и Белгородская область. Замкнули же список Дагестан, Карелия и Бурятия.