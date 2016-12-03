В республике созданы благоприятные условия для работы инвесторов

В понедельник Глава Мордовии Владимир Волков встретился с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Виктором Бирюковым. В ходе беседы речь шла об обеспечении эффективного развития экономики республики, повышении уровня жизни людей, расширении правовых основ при развитии партнерских отношений в социально-экономической сфере.

По словам Виктора Бирюкова, в республиканском объединении уже сформированы комиссии по внешнеэкономической, финансовой, страховой, лизинговой и аудиторской деятельности, а также по кооперации малого и крупного бизнеса. Кроме того, на этой неделе должен состояться и российско-японский бизнес-диалог. От Мордовии в переговорах примет участие Виктор Бирюков.

В данной связи Глава республики вновь напомнил, что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат, действует механизм преференций инвесторам, нацеленный на создание благоприятных условий для их работы. Благодаря этому за последние несколько лет в Мордовии реализовано уже более 200 крупных проектов. Объемы вложений в экономику оцениваются в 200 миллиардов рублей. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Мордовия вошла в ТОР-20 среди всех субъектов РФ.