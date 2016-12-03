Одиннадцатиклассники написали сочинение по литературе

11-классники городских школ готовятся к ЕГЭ. На минувшей неделе они написали сочинение, которое станет пропуском к выпускным экзаменам. 1280 учащихся Саранска писали работы по темам, утвержденным Министерством образования России. По словам заместителя директора Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, темы были очень сложные: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?». На работу давалось 3 часа 55 минут. 23 человека не смогли справиться с заданием. Однако у них еще будет шанс исправить положение и получить допуск к ЕГЭ. Вторая попытка написать сочинение и получить зачет у школьников появится 1 февраля, еще одна - 3 мая.