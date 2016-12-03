Дело о вымогательстве 25 миллионов вернули прокурору

Неожиданные результаты принесло рассмотрение в Ленинском районном суде уголовного дела о вымогательстве 25 миллионов рублей. Жертвой рэкетиров стал бывший оперативник уголовного розыска 34-летний уроженец Саранска Алексей Кидямкин. Отвечали за многомиллионное вымогательство знакомый Кидямкина, 37-летний Виктор Спиркин, и двое его подельников - 36-летний Владимир Минеев и 35-летний Юрий Янкин. Двое последних держали ответ также и за разбойное нападение на бывшего опера.

Дело рассматривалось в суде более 7 месяцев. Планировалось, что 8 декабря суд вынесет приговор. В зале собрались многочисленные родственники, свободных мест практически не было. Близкие подсудимых, увидев журналистов, стали возмущаться: «Нашли кого фотографировать, они же не убили никого!».

На протяжении часа судья оглашал обстоятельства дела. С точки зрения стороны обвинения обстоятельства по делу выглядели следующим образом:

Верни деньги

Алексей Кидямкин в свое время окончил Нижегородскую академию МВД России, затем год проработал в уголовном розыске республиканского МВД и перебрался в Москву. В Первопрестольной уроженец Саранска два года прослужил в Управлении внутренних дел западного административного округа старшим оперуполномоченным по налоговым преступлениям. В 2006 году парень уволился со службы по собственному желанию и поступил в аспирантуру мордовского госуниверситета на кафедру менеджмента. С 2009 года официально числится безработным. Впрочем, его отец является руководителем московской фирмы и в состоянии обеспечить достойную жизнь сыновьям.

Алексей Кидямкин рассказал следователю, что с конца 2009-го по середину 2012 года в Москве сожительствовал с Анной Драгункиной. Родители девушки владели в Самаре проектной организацией, и Алексей периодически бывал у них в гостях, избранника дочери здесь встречали приветливо. С родителями девушки у Кидямкина даже сложились партнерские отношения - бывший опер иногда консультировал мать Анны по вопросам ведения бизнеса.

Через некоторое время длительный роман молодых людей подошел к концу, и они расстались. Однако весной 2013 года по старой памяти мать Анны снова обратилась к Кидямкину за помощью. Женщина рассказала, что у нее образовалась задолженность в 36 млн рублей перед партнерами по бизнесу и эти деньги с нее требуют. Неизвестные даже подожгли машину матери Анны. Алексей порекомендовал им нанять охранника и посоветовал на эту должность своего знакомого Виктора Спиркина. С ним он был знаком с детства, парни жили в одном доме. Предложение было принято, и Виктор Спиркин отправился в Самару, ситуация вроде бы нормализовалась.

Но спустя несколько месяцев мать бывшей подруги и ее знакомый стали звонить Алексею на мобильный и обвинять его в хищении 25 миллионов рублей. Якобы бывший опер помогал матери бывшей подруги обналичивать крупную сумму денег и умыкнул их. Однако никаких денег, по словам парня, он ни у кого не брал. Дабы больше его никто не беспокоил, Кидямкин сменил сим-карту и уехал на Кавказ. Однако звонки с угрозами и требованием вернуть похищенные миллионы стали поступать родным Алексея.

Вскоре Драгункины уволили своего телохранителя Спиркина, поскольку посчитали, что он заодно с Кидямкиным. Тогда-то Виктор и узнал, что друга его детства подозревают в хищении 25 млн рублей. По версии следствия, Спиркин решил сам поживиться на этой ситуации, организовать наезд на приятеля и выбить из него деньги. Летом 2013 года Спиркин встретил в Саранске двух приятелей - Владимира Минеева и Юрия Янкина, рассказал им занятную историю о 25 миллионах рублей и предложил надавить на Кидямкина, чтобы тот отдал деньги. За это Спиркин пообещал щедрое вознаграждение. Знакомые согласились поучаствовать в прибыльной операции. Спиркин снабдил наемников фотографией жертвы, дал адрес проживания, сообщил номер телефона и марку машины, на которой передвигался клиент.

Разбили голову металлическими прутами

В середине августа 2013 года около часа ночи Алексей Кидямкин возвращался домой на машине брата Audi Q7. Подъехал к дому № 1 по проспекту Ленина, взял с собой все ценное из машины и направился к подъезду. Правоохранители утверждают, что в тот момент из-за мусорных контейнеров выскочили двое мужчин в спортивных костюмах и бейсболках. В руках оба держали металлические прутья. Почувствовав угрозу, Алексей сразу выхватил травматический пистолет «Оса» и выстрелил в нападавших. Но попал только одному из парней в руку. Другой тут же выбил из руки пистолет металлическим прутком.

Нападавшие принялись бить Кидямкина прутами по голове и телу, бывший опер пытался сопротивляться, но силы были явно неравны. Алексей пытался бежать, но был настигнут налетчиками. В борьбе из карманов бывшего опера вылетели два мобильных телефона - Vertu Ascent и Iphone, а с шеи была сорвана 200-граммовая золотая цепь. Вероятно, эти ценные вещицы налетчики прибрали к рукам. Неплохой куш, если учесть, что Vertu стоил около 200 тысяч рублей, а золотая цепь якорного плетения 750-й пробы - около 370 тысяч рублей (полицейским Кидямкин заявил, что цепь подарили на день рождения друзья). Примечательно, что нетронутыми оказались три банковские карты, на которых находилось более 320 тысяч рублей, и золотые часы марки «Омега».

Не исключено, что нападавшие хотели похитить жертву и в укромном месте как следует «поговорить», но их спугнул наряд полиции, отреагировавший на шум. Когда полицейские прибыли на место, у Кидямкина были связаны руки, сам он лежал в кустах без сознания. Бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в республиканскую больницу, где ему была сделана операция. Медики зафиксировали у поступившего пациента перелом теменной кости, ушиб головного мозга, оскольчатый перелом правой скулы. В больнице Кидямкин пробыл больше двух недель.

Во время нападения налетчики не выдвигали Кидямкину никаких требований. Как потом выяснится, они озвучивались по другим каналам.

Вот отрывок беседы вымогателей с младшим братом Кидямкина, записанный на диктофон:

- …Если ты такой непонятливый, в следующий раз может еще что-то произойти. Не факт, что ты не пострадаешь. Понял, да?

А следом поступило и такое СМС: «Прочтите СМС брату: Алексей, если вы в ближайшее время не вернете деньги, которые забрали в июле, мы решим с вами вопрос окончательно. Если не будет денег, то твои близкие могут пострадать, а также тетя, которая с вами заодно. Выздоравливай и не думай, что все забудется».

Одного взяли в Подмосковье, двух других - в Саранске

После нападения и угроз Алексей Кидямкин обратился с заявлением в полицию. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РМ установили личности и местонахождение подозреваемых. Одного из мужчин задержали в Московской области, двоих взяли в Саранске и заключили под стражу. От дачи показаний в рамках предварительного следствия обвиняемые отказались, воспользовавшись конституционным правом.

Для полноты картины необходимо сказать несколько слов о личностях обвиняемых. Виктор Спиркин - без определенного места регистрации, образование среднее, разведен, имеет 7-летнего сына. Юридически считается несудимым, правда, в биографии имеется отметка «привлекался к уголовной ответственности» - в 1998 году Октябрьский районный суд Саранска приговорил Спиркина к 9 годам колонии строгого режима за кражу, разбой и приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем. В 2005 году освобожден условно-досрочно. Сейчас судимость является погашенной.

Владимир Минеев - образование высшее, не женат, детей не имеет, без определенных занятий. Юридически также считается несудимым, но в 1999 году Октябрьский суд приговорил его к 2 годам неволи за кражу (в 2000 году освобожден по амнистии).

Юрий Янкин - образование высшее, женат, имеет двух малолетних дочерей в возрасте 7 лет и 1 года, без определенных занятий, не судим.

Подсудимые вины в вымогательстве не признали

Несмотря на версию следствия, подсудимые своей вины не признали. Виктор Спиркин заявил, что вымогать деньги у приятеля Кидямкина не собирался. По его словам, когда он работал телохранителем у Драгункиной, женщина стала обвинять Кидямкина в хищении 25 млн рублей. Звонила ему, но на связь Алексей не выходил, тогда самарская бизнес-леди обвинила и самого Спиркина в причастности к совместному с Кидямкиным хищению у нее денег. Тогда Виктор решил сам найти друга детства и убедить отдать деньги, чтобы к нему не предъявляли претензий. Однако дозвониться не смог и попросил найти «должника» своих знакомых Янкина и Минеева. Правда, угрожать ему, следить или устраивать нападение Спиркин никого не подряжал. Виктор, по его словам, просил только поговорить с Алексеем и убедить его вернуть деньги владельцам. О том, что Янкин и Минеев напали на Кидямкина, он узнал только после инцидента. Приятели Спиркина рассказали, что хотели поговорить с бывшим опером, но он неожиданно достал пистолет, поэтому пришлось его поколотить.

Спиркин выпущен под подписку о невыезде

На судебном заседании все ждали оглашения приговора, но он так и не прозвучал. Суд ограничился постановлением, в котором обосновал, что дело необходимо вернуть прокурору, поскольку обвинительное заключение составлено с явными нарушениями, в том числе не указаны мотивы преступления. Внятных доказательств хищения имущества в момент нападения на Кидямкина прокуратура предоставить не смогла. Похищенного добра у обвиняемых обнаружено не было, как они им распорядились, в материалах дела не содержится. Доказательства по факту вымогательства денег также оказались неубедительными. Учитывая все это, суд вернул дело прокурору для исправления нарушений. Кроме того, суд принял решение о том, чтобы изменить меру пресечения Виктору Спиркину - из-под стражи он был освобождён в зале суда. С него взята подписка о невыезде. Что касается Янкина и Минеева, суд продлил им арест до 28 марта 2017 года. После исправления нарушений дело снова будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Алексей НИКОЛАЕВ

