Игнатьев возместит ущерб на 13 миллионов рублей

Прокуратура Мордовии через суд добилась возврата бывшим первым заместителем министра строительства и архитектуры Мордовии 40-летним Алексеем Игнатьевым похищенных 13 млн рублей.

В августе этого года Игнатьев Ленинским судом Саранска был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Бывший чиновник провернул махинацию при строительстве жилых домов в Саранске. По одному из эпизодов ущерб муниципальному предприятию Саранска «Горстройзаказчик» составил более 13 млн рублей. Деньги были выделены на возведение 16-этажного дома по улице Косарева в Саранске в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Игнатьев (тогда он был еще директором строительной организации «Стройкомплюс») средства получил и «освоил», но в построенном доме квартиры были непригодны для проживания из-за многочисленных недоделок. Довершать работу за Игнатьевым пришлось другим фирмам, а жителям аварийных домов еще долго ждать новоселья.

Возмещать ущерб добровольно Игнатьев отказался. Тогда прокуратура направила исковое заявление о взыскании денег через суд. Иск был удовлетворен.

Заметим, что суд сохранил арест на имущество Игнатьева - всего на 42 миллиона рублей. Сюда входят пять земельных участков общей площадью более 9 тысяч квадратных метров стоимостью почти 4 миллиона рублей (два участка расположены в Мурани, еще три на Александровском шоссе). Среди арестованного и жилой дом в Мурани стоимостью свыше 11 миллионов рублей, а также четыре офиса по улице Строительной.