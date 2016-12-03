Деньги за иномарку придется вернуть государству

Октябрьский районный суд Саранска вынес решение по делу о нетрудовых доходах сотрудницы налоговой инспекции. Бывшая заместитель начальника отдела камеральных проверок налоговой инспекции по Октябрьскому району Саранска Лариса Блохина не смогла внятно объяснить, откуда у ее семьи взялись деньги на иномарку Kia Quoris KH стоимостью почти 3 млн рублей! Прокуратура обратилась в суд с иском с требованием изъять у бывшей сотрудницы налоговой инспекции дорогостоящий автомобиль. В практике правоохранительных органов Мордовии это был первый подобный иск.

В 2015 году муж Ларисы Блохиной Игорь приобрел дорогую иномарку Kia Quoris KH стоимостью 2 миллиона 900 тысяч рублей. Но эта сумма превысила общий доход супругов за три последних года - по информации прокуратуры, за период 2012-2014 годов он составил чуть менее 1,5 миллиона рублей. Впрочем, сотрудница налоговой инспекции указала, что кроме дохода по основному месту работы были и другие вполне легальные финансовые источники - безвозмездные финансовые дары от близких родственников и выручка от продажи другого автомобиля (всего на 1 миллион 640 тысяч рублей). Но в ходе контрольных мероприятий не все указанные сведения нашли подтверждение. Также было установлено, что на счетах супругов не аккумулировались деньги, сопоставимые со стоимостью приобретенного автомобиля.

«Помимо покупки дорогостоящего автомобиля за отчетный период семьей Блохиных производились различные расходы, связанные с жизнедеятельностью и повседневным жизнеобеспечением, в том числе расходы на оплату коммунальных услуг. Кроме того, в этот же период супруг сотрудницы налоговой купил еще одно авто стоимостью 450 тысяч рублей», - заявили в прокуратуре.

В итоге сведений, подтверждающих приобретение Kia Quoris KH на законные доходы, в нарушение Закона «О противодействии коррупции», в полном объеме представлено не было. В связи с чем прокурор просил суд обратить дорогую иномарку в доход Российской Федерации.

«Еще в августе, когда наш сотрудник, занимающийся вопросами противодействия коррупции, представил мне сведения о том, что расходы Блохиной не соответствуют доходам, мною было принято решение о ее увольнении с формулировкой «в связи с утратой доверия», - заявил «ВС» начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Саранска Анатолий Столяров.

Во время судебного процесса представитель Ларисы Блохиной отметила, что прокуратура предъявила иск необоснованно, не разобравшись в ситуации. Супруг Ларисы работает в Москве, охраняет бизнесмена. Машина была куплена им в Первопрестольной и никогда не покидала ее пределов. Блохина якобы никогда не видела этой иномарки и никогда ею не пользовалась. По всем документам Kia принадлежит Игорю Блохину, однако супруг Ларисы своих денег за машину якобы не платил. А сейчас дорогостоящая иномарка и вовсе передана другому человеку - Блохины продали машину за 1,7 млн. рублей. Правда, случилось это после предъявления прокуратурой иска с требованием изъять машину в доход государства. Видимо, не желая терять деньги, Блохины быстро избавились от авто. Но маневр не удался, прокуратура изменила исковые требования на обращение в доход государства стоимости транспортного средства.

Представитель Ларисы Блохиной не смогла убедить суд отказать прокуратуре в иске. В итоге Фемида требования прокурора частично удовлетворила. Приобретение супругом сотрудницы налоговой инспекции автомобиля Kia Quoris KH признано не соответствующим семейным доходам за последние три года, предшествовавшие совершению сделки. На нее возложена обязанность возвратить в бюджет стоимость иномарки в размере 1,7 миллиона рублей.