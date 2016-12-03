Электронной страховкой сможет воспользоваться каждый автолюбитель

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в электронном виде необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством использования электронной платежной системы, интернет – банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное отделение Банка России ( по телефону горячей линии: (8-800)250-40-72, в сети Интернет: в интернет-приемной Банк России на сайте www.cbr.ru, по адресу: 603008, г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.26) либо службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12, тел.(8-800)250-40-72)

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (115093, г.Москва, ул.Люсиновская, д.27, стр.3, тел: 88002002275)



