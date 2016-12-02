На рынке кадастровых услуг растет популярность бесконтактных технологий

Обеспечение доступности государственных услуг Росреестра является одним из ключевых направлений в деятельности филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия.

В значительной мере этому способствует активное развитие бесконтактных технологий в обслуживании населения региона на рынке предоставления кадастровых услуг. Как свидетельствует статистика, по итогам 11 месяцев текущего года более 70 тысяч заявителей, обратившихся за сведениями, содержащимися в государственном кадастре недвижимости, получили услуги посредством портала Росреестра. Это составило 67,1 процента в общей массе поступивших запросов сведений из ГКН. Также 28,5 тысячи заявителей обратились в электронном виде за услугами по осуществлению государственного кадастрового учета.

Предоставление государственных услуг Росреестра посредством электронных сервисов не только значительно сокращают финансовые и временные затраты заявителей, но и противодействует коррупционным проявлениям.

На портале Росреестра (https://rosreestr.ru) гражданам доступны все наиболее востребованные услуги: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). На портале подробно представлены пошаговые действия и инструкции по каждой услуге, а также указаны стоимость и сроки их исполнения.

Безусловно, экономия времени, финансовых затрат и исключение человеческого фактора при получении услуг способствуют росту популярности бесконтактных технологий в республике. Электронные услуги и сервисы Росреестра являются важной частью общероссийской системы электронного правительства. В Мордовии многие территориальные федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления в настоящее время переводят взаимодействие с населением в различных сферах в электронный вид.



