«Ростелеком» составил рейтинг кинопредпочтений пользователей «Интерактивного ТВ» Мордовии

В минувшем сезоне пользователи «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Мордовии посмотрели в сервисе «Видеопрокат» порядка 15 тысяч фильмов. Лидером по количеству просмотров стала новинка российского кино – комедия «Жених» с Сергеем Светлаковым в главной роли.

Также большой популярностью у зрителей пользовались остросюжетный боевик «Механик: Воскрешение» и осенняя новинка мирового кинопроката комедия «Бриджит Джонс 3». Детская аудитория наиболее активно заказывала в видеотеке сервиса мультфильмы «Тайная жизнь домашних животных», «Angry Birds в кино», снятый по мотивам одноименной компьютерной игры, и «Зверополис». Среди мультсериалов лидировали «Маша и Медведь», новые серии «К вашим услугам» и «Game over», «Свинка Пеппа. Лужи».

Подписчиками «Детского клуба» – коллекции самых популярных мультфильмов и мультсериалов – за осенний период стали более двух тысяч пользователей «Интерактивного ТВ».

«Сервис «Видеопрокат» востребован у пользователей «Интерактивного ТВ». Наиболее активно телезрители обращаются к сервису в выходные, праздничные дни и детские каникулы. В это время по сравнению с буднями количество просмотренных кинолент увеличивается в разы. Это свидетельствует о том, что «Интерактивное ТВ» представляет отличный телевизионный контент для просмотра в семейном кругу»,- отметила руководитель группы продаж филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Светлана Родина.

Любители новинок могут принять участие в акции «Время премьер», подключив пакет «Твой премьерный». Это возможность смотреть самые свежие кинопремьеры и новейшие сезоны популярных сериалов планеты. В пакет входят все федеральные ТВ-каналы, каналы пакетов Viasat Премиум HD и Amedia Premium, подписки на видео TV1000Play и Amediateka в сервисе «Видеопрокат» «Интерактивного ТВ» и доступ к сайтам и мобильным приложениям Amediateka и TV1000Play.

Проверить техническую возможность подключения «Интерактивного телевидения» и узнать подробнее об условиях акции «Время премьер» можно, оставив заявку на сайте «Ростелекома» http://mordoviya.rt.ru/hometv, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Сервис «Видеопрокат» в составе «Интерактивного ТВ» предлагает к просмотру 3 тысячи художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.



