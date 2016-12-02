Федеральные эксперты высоко оценивают результаты социально-экономического развития Мордовии

Агентство политических и экономических коммуникаций, Фонд «Петербургская политика» представили результаты ноябрьских рейтингов устойчивости субъектов РФ и влиятельности их руководителей.

В первом исследовании Мордовия сохранила позиции среди регионов с высокой устойчивостью, набрав 7,8 рейтингового балла. Среди ключевых факторов, положительно повлиявших на ситуацию в республике, эксперты выделили, в частности, встречи Главы РМ Владимира Волкова с руководителем Росавиации Александром Нерадько (на которой, к слову, обсуждались вопросы реконструкции саранского аэропорта) и гендиректором ПАО «Биохимик» Денисом Швецовым, посвященной перспективам создания инжинирингового центра по разработке новых видов антибиотиков. А кроме того, запуск в строй нового комбикормового завода в селе Большая Елховка, открытие автомобильной дороги в районе аэропорта и вхождение Мордовии в первую десятку федерального рейтинга социально-экономического положения по показателю «уровень безработицы».

В другом исследовании - влияния глав субъектов РФ в ноябре 2016 г. - Глава республики Владимир Волков занял 29 место, улучшив свои позиции на два пункта. Лидер Мордовии опередил сразу нескольких руководителей регионов Приволжского федерального округа: главу Чувашии Михаила Игнатьева (30 место), главу Удмуртской республики Александра Соловьева (34 место), губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (45 место), губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (50 место), губернатора Самарской области Николая Меркушкина (54 место). Возглавил же список по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строчку сохранил за собой глава Чечни Рамзан Кадыров. А вот на третьей на сей раз оказался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Стоит также отметить, что эксперты более не считают актуальной тему влияния результатов сентябрьских выборов на региональную политику. Уровень политизации кадровой политики продолжает снижаться. Зато взамен (пока, правда, непублично) обозначен приоритет экономических и социологических результатов при оценке кадровых перспектив губернаторского корпуса.