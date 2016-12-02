Срок для Героева

Экс-руководитель Управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия, 68-летний Иван Героев осужден к 4 годам и 6 месяцам неволи. Конвоиры надели наручники на бывшего почтовика сразу после вынесения приговора. Дочь Ивана Михайловича не могла сдержать слез.

Ленинский районный суд Саранска огласил приговор Ивану Героеву в последний день осени. В прениях экс-руководитель почты подтвердил слова, которые он произносил на первом заседании. Героев был немногословен: «Виноват, признаю!». Адвокат между тем просил суд не лишать подзащитного свободы, ссылался на то, что его клиент человек в возрасте и к тому же имеет ряд серьезных заболеваний.

Государственный обвинитель же настаивал на том, чтобы назначить почтовику реальное наказание на срок 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Напомним, что дело рассматривалось в особом порядке, т.е. Героев изначально полностью признал вину. Доказательства вины почтовика содержались в 33 томах, а обвинительное заключение насчитывало почти 300 страниц. При таком объеме дела можно предположить, что если бы оно рассматривалось в обычном режиме, то все затянулось бы на год или полтора. В особом же порядке дело было рассмотрено всего за два заседания.

Всего Ивану Героеву вменялось 13 эпизодов преступлений. Среди них растрата имущества, мошенничество, присвоение и злоупотребление служебными полномочиями.

При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, но пришел к выводу, что Героеву все же следует назначить наказание в виде лишения свободы. «Только такое наказание позволит достичь цели и поможет исправиться Героеву, сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение» - говорится в приговоре суда.

За совершенные преступления суд назначил экс-руководителю Управления федеральной почтовой связи Мордовии наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по делу удовлетворены, с Героева взыскано в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу ФГУП «Почта России» 7 млн 950 тысяч рублей, а в пользу бюджета Российской Федерации (по иску Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия) - 2,8 млн рублей.

Кроме того, суд постановил оставить арест на имущество Ивана Героева до тех пор, пока он не расплатится по гражданским искам. Имущество бывшего главного почтовика и членов его семьи было арестовано с запасом - почти на 35 миллионов рублей. Иван Михайлович любил отдыхать на море, а потому среди имущества, например, фигурируют дом и земельный участок в 400 кв. метров в Геленджике в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края, 1/2 доли в праве на гостиницу в Саранске на 40 мест, с кафе и магазином и большим земельным участком.

Из зала суда Ивана Героева конвоировали прямиком в следственный изолятор. Перед этим конвоиры изъяли у него запрещенные в местах лишения свободы наручные часы и ремень. Приговор в законную силу не вступил.