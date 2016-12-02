«Ремондис» планирует реализовать в Мордовии сразу несколько крупных проектов

Об этом было заявлено по итогам рабочей встречи Председателя республиканского Правительства Владимира Сушкова с директором этой международной компании по обращению с отходами и переработке вторичных ресурсов Хендриком Воннегутом. «Хочется подчеркнуть нашу готовность серьезно развиваться именно здесь, в Мордовии, - сказал Хендрик Воннегут. - Это единственный регион в России, где «Ремондис» имеет возможность реализовать свои проекты без издержек. Саранск мы всегда ставим в пример».

«Решение о том, что «Ремондис» займется вывозом твердых коммунальных отходов Саранска, было принято в 2010 году, - отметил в свою очередь премьер-министр РМ. - И сегодня можно констатировать, что горожане получают качественную услугу - осуществляется раздельный сбор вторичного сырья, своевременно очищаются контейнерные площадки, осуществляется вывоз ТБО и крупногабаритных отходов».

Впрочем, сейчас «Ремондис» намерен заняться утилизацией отходов уже по всей Мордовии. Благо у компании уже есть соответствующий опыт работы в ряде сельских населенных пунктов. Речь идет о концессионном соглашении на 25-летний период, в течение которого в создание современной системы мусоропереработки будет вложено не менее 1,8 миллиарда рублей. Причем основной этап инвестирования рассчитан на ближайшие два года. В течение этого времени предполагается построить шесть перегрузочных станций, первую карту полигона твердых бытовых отходов с ежегодной мощностью до 280 тысяч тонн, а также уникальный в своем роде мусоросортировочный комплекс. Сортировка ТБО на нем будет осуществляться в автоматическом режиме с применением современных оптических технологий.