Наказы избирателей обязательны к исполнению!

Петр Тултаев на рабочем совещании в горадминистрации напомнил руководителям структурных подразделений о наказах избирателей, которые были даны осенью этого года на встречах с председателями ТСЖ и ТОС.

- Все данные обещания необходимо выполнить, - напомнил Глава Саранска. - Весной проведем повторные встречи. Проанализируйте, что нужно сделать в первую очередь, на что необходимы большие суммы денег, а на что нет. Конечно, зимой мы не будем делать дороги и благоустраивать дворы, эта работа начнется только с наступлением тепла, но есть и то, что выполнить можно уже сейчас. Мы тонем в мелочах, а людям близко то, что рядом. Нам необходимо сделать все, что обещано избирателям, чтобы потом смело смотреть им в глаза!