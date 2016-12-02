Иностранные спецслужбы готовят кибератаку на российские банки, в том числе и cаранские

Столица Мордовии и еще десятки крупных городов России должны стать мишенью для кибератак иностранных спецслужб. Целью масштабной хакерской атаки является дестабилизация российской финансовой и банковской системы. Эту информацию подтвердили сотрудники ФСБ России.

Ранее администрация Обамы официально обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента и хакерской атаке на сервера политических организаций. Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент Барак Обама рассматривает несколько вариантов ответных действий против России в связи со взломом компьютерных сетей.

Еще в середине октября вице-президент США Джозеф Байден подтвердил возможность кибератаки американских спецслужб на Россию. «Это произойдет тогда, когда нам нужно, и при тех обстоятельствах, которые окажут наибольшее воздействие», - пригрозил вице-президент. В интернете появилась информация, что в разработке тайной киберакции против России принимал участие Центр электронной разведки Центрального разведывательного управления США.

Как сообщили в ФСБ России, службой получена информация о подготовке иностранными спецслужбами после 5 декабря масштабных кибератак для дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. Предполагается, что кибератака на российскую банковскую систему будет заключаться в массовой рассылке извещений населению с информацией о том, что вкладчики банков могут потерять свои деньги. Помимо массовой рассылки SMS-сообщений планируются провокационные публикации в социальных сетях и блогах на тему кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов России, в их числе и Саранск.

Спецслужбы выяснили, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast». После появления информации об украинской фирме ее гендиректор Антон Оноприйчук также подтвердил, что у компании есть серверная площадка в Нидерландах, и не исключил, что кто-то из клиентов компании может готовить атаку. Украинская компания публично заявила, что будет проверять информацию об атаке.

В Банке России заявили, что располагают полным объемом информации об угрозе кибератаки на финансовую систему России, и уже дали необходимые рекомендации банкам. «Ситуация находится под контролем. Проведено совещание с Минкомсвязи и телекоммуникационными операторами, в рамках которого выработаны первоочередные меры по предотвращению таких атак», - заявила пресс-служба ЦБ.

В ЦБ также отметили, что попытки дестабилизации ситуации в финансовой системе России отмечались и ранее. В том числе и в конце 2014 года, когда совместные действия кредитных организаций при поддержке Банка России позволили противостоять развитию негативных тенденций, вызванных направленной информационной атакой.