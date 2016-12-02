Вагоноремонтный завод задолжал кредиторам 230 миллионов рублей

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по РМ находится исполнительное производство о взыскании с ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» кредиторской задолженности. Сумма долгов перевалила за 229 млн рублей в пользу юридических лиц, и еще на 5 млн рублей предприятие не доплатило налоги. Наиболее крупным взыскателем вагоноремонтников является торговый дом РЖД. По двум исполнительным производствам судебным приставам предстоит взыскать с Саранского вагоноремонтного завода в пользу железнодорожников 167 млн рублей. Приставами уже наложены аресты на недвижимое имущество предприятия-должника. По предварительной оценке, сумма ареста составляет более 35 млн рублей.