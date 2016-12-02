Финал КВН прошел, но обещал вернуться

Счастливый человек обязательно должен радоваться жизни и смеяться, порой даже над собой. Наверное, именно такие люди собрались 1 декабря в Республиканском дворце культуры на финал Центральной лиги «Поволжье» Международного союза КВН. За выход в телевизионную лигу боролись шесть команд - «Казань», Сборная вузов Чеченской Республики (Грозный), «Система зажигания» (Елабуга), Сборная Самарской государственной сельскохозяйственной академии (Усть-Кинельский), «Город питон» (Волгоград) и «Город мечты» (Ульяновск).

Уже до начала мероприятия стало понятно, что в зале будет жарко. Практически у всех команд была своя группа поддержки, но самая многочисленная и громкая - у самарской сборной. Ребята начали поддерживать свою команду, когда еще никого не было на сцене, и здесь стало ясно - в сегодняшней битве компромиссов не будет.

Однако первыми на сцену вышли ребята из Саранска, наша команда «Весомый аргумент» в финал не пробилась, однако перед родной публикой все же выступила. Особенно запомнилась их вариация по поводу герба столицы Мордовии: все знают, что герб города Саранска выглядит как лисица и три стрелы. Но есть вероятность, что в ближайшем будущем герб будет выглядеть как лиса с тремя кальянами…

«Я ради победы и Путина порву!»

Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так эта фраза именно про КВН. Все команды были хороши, каждая узнаваема, у всех участников горели глаза от азарта. Но нельзя заранее предсказать, как шутка будет воспринята залом, ведь многое зависит не только от самих участников, но и от зрителей, их настроя, звукового оформления и т.д. Видно было, что молодые люди из Сборной вузов Чеченской Республики специально готовились к саранской публике.

- В Мордовии есть много такого, что названо «Мордовия», - футбольный клуб «Мордовия», спорткомплекс «Мордовия», стадион «Мордовия». Такое чувство, что здесь одно ИП на всю республику.

Один из участников команды сказал, что приехал в Саранск за красавицей, и, показав рукой на девушку в зале, заявил, что готов жениться.

- Мансур, ну какая вы пара? Она русская, ты чеченец. Как вы сына назовете, чтобы всем угодить?

- Путин.

Но, пожалуй, самое яркое приветствие выдала команда «Система зажигания». Они эффектно выходили на сцену, прорывая большие плакаты со своим изображением. И только Владик скромно обошел свой портрет.

- Ты что нам выход испортил? - интересуется у него Евгений.

- А зачем вы мою фотографию напечатали на плакате, где с другой стороны Путин изображен? Если хотите, сами его рвите!

- Что ж, я ради победы и Путина порву!

Проверка капитанов

Конкурс капитанов, пожалуй, один из самых сложных. Традиционно капитанский конкурс - это эстрадный монолог. Капитан должен не только представить заготовку на суд зрителей и жюри, но и в некоторых случаях уметь быстро, смешно и креативно реагировать на обстоятельства. На сцене РДК первые пять капитанов, можно сказать, выступили достаточно ровно и традиционно - читали монологи, пародировали, пели и даже привлекали в номер членов жюри. Но капитан самарской команды СГСХА Валерий Игонин, выступавший последним, вовлек в свой номер всех капитанов команд-соперниц. Коллег он как ректор «сельхоза» пригласил в… баню. И пусть все они только сидели и молчали, лишь пару раз попарили его веником, но все это дало капитану СГСХА преимущество, и его монолог уже смотрелся как некая юмористическая постановка. А ректор, он и в бане ректор...

Музыкальный конкурс как смотр талантов

Третье испытание для команд-финалистов было решающим. Команды шли ровно, а поскольку за музыкальный конкурс максимальная оценка 6 баллов, самая большая в КВН, то предсказать победителя было практически невозможно. Кстати, по результатам опроса, который проводился до начала финала, болельщики отдавали победу чеченской команде, на втором месте шла сборная Самары. Но игра есть игра... В этом конкурсе и пели, и танцевали, и читали рэп, и создали настоящий вокально-инструментальный ансамбль. Все выступления команд тепло принимались публикой в зале. Но, пожалуй, и зрителям, и судьям больше всего понравились выступления сборной СГСХА, «Казани» и сборной чеченских вузов. Если будет возможность - посмотрите в интернете. А лучше чаще ходите на игры КВН и играйте сами!

По словам капитана команды Сборной вузов Чеченской Республики, их целью было сломать стереотип о чеченцах. Думается, им это удалось, и все, кто был в этот вечер в зале, убедились, что мыслить и жить стереотипами - очень скучно, да и неправильно.

Слово жюри

«Хотите жить дольше - чаще умирайте от смеха», - утверждал когда-то английский драматург Бернард Шоу. В этот вечер все смеялись от души, игра удалась на славу, непросто было определить фаворита. Трудное решение, как всегда, легло на плечи жюри.

Ольга Левкина, президент Клуба веселых и находчивых РМ: «Спасибо зрителям за прием наших гостей. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на мордовской земле. Я желаю вам побед, и давайте уже в телек!».

Антон Салакаев, лидер ВИА «Волга-Волга», большой друг Центральной лиги МС КВН «Поволжье»: «Лига «Поволжье» - это серьезный уровень. Все для меня было сказано в «Музыкалке». Я всегда переживаю за этот конкурс, потому что имею отношение к музыке. Чуть-чуть. Я бы хотел отдельно сказать спасибо Чечне и татарам за «музыкалки», такое ощущение, что им немного не хватило вначале. Усть-Кинельскому спасибо за попытку сделать ВИА - вы единственные, кто вытащил кучу инструментов. «Системе зажигания» - за приветствие спасибо, давайте искупаем в овациях волгоградцев. Ну и Ульяновск - город, который я очень люблю, а вы очень добрая команда».

Семен Молоканов, капитан команды КВН «С.У.Р.А.» (Пенза, Высшая лига), выпускник лиги «Поволжье»: «Я просто хотел сказать, что такой ровной игры вообще не помню. Смотрю сейчас на оценки… Я могу сказать только одно: Татарстан сегодня просто жжет. Могу сказать, что сегодня Усть-Кинельский жжет. Не могу я быть равнодушным, потому что, когда вижу команду с красивыми пацанами - Сборную чеченских вузов, - хочется на них смотреть, но сегодня что-то не так пошло в самом начале. Вы молодцы, да я сам Александра Васильевича за вас попрошу».

Демид Буриков, капитан команды КВН «Чистые пруды» (Москва, Высшая лига), выпускник лиги «Поволжье»: «Все очень круто! Это дикая поездка: я прилетел сюда на кукурузнике, вчера в бане меня веником бил татарин, сегодня ел бычьи яйца… Круто! Крутой финал. Хочу сказать, что я вам завидую… Вы играете в моей любимой лиге, я хочу вернуться сюда. Спасибо, Саранск! Мы были здесь с «Чистыми прудами» два года назад, и было круто!».

Ильдар Фаттахов, директор Центральной лиги МС КВН «Поволжье»: «Во-первых, хочу поблагодарить весь оргкомитет города Саранска, нам нравится приезжать сюда. И если позволите, мы готовы сделать это на следующий год… И теперь к командам. Спасибо каждому из вас, потому что вы как выпускники, мне очень грустно расставаться с вами. А еще хочется сказать, что каждый из вас достоин телевизионной лиги на следующий год. И мы вместе в городе Сочи будем доказывать это. Спасибо каждому из вас за сезон».

В итоге места в финале распределились следующим образом.

1. «Казань» (Казань) - 14,2 балла.

2. «Система зажигания» (Елабуга) и Сборная СГСХА (Усть-Кинельский) - 14,0 б.

3. Сборная вузов Чеченской Республики и «Город мечты» (Ульяновск) - 13,4 б.

4. «Город питон» (Волгоград) - 13,2 б.

Избранные шутки

- Ты почему опять опоздал?

- У меня уважительная причина - я был с Машей и Катей…

- Перестань называть маму и бабушку по именам!

***

Декабрь. Новогодний корпоратив. Дочь уговаривает пьяную мать пойти домой.

- Мам, ну пошли домой! Я тебя уже 3 часа жду!..

- Ну и что?.. Я тебя, например, 6 месяцев ждала!..

- Почему 6? Все 9 ждут…

- Если бы узнала раньше, что беременна, то 9 бы ждала!

***

Местное радио. 4 утра. В эфире передача «Женщина, я не танцую - это снег за шиворот попал». Спонсор программы - мама Вадика: «Мама Вадика, спасибо, что поверили, что ваш сын в беде».

***

- Мы приехали из Волгограда. Волгоград - город-миллионник. Миллионник - это я про бюджет.

***

- Вы почему меня в придорожном кафе забыли? Я пока до Саранска шел, передо мной вся жизнь промелькнула…

- Это почему?

- Я мимо всех 15 мордовских зон прошел…

Людмила АНЮТИНА

