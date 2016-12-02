Представлены несколько вариантов гимна мордовских волонтёров

Люди, которые посвящают свободное время работе на благо общества, 5 декабря отметили свой праздник - День волонтёра. Добровольцы, руководители и представители волонтёрских некоммерческих организаций, инициативных волонтёрских групп собрались в кинотеатре «Россия» - Центре Жерара Депардье - в минувший понедельник, для того чтобы пообщаться, поделиться опытом и наградить лучших. Участники в очередной раз доказали, что инициатива, ответственность и творческий подход к делу позволят провести чемпионат мира по футболу в Саранске на должном уровне.

«Волонтёрское движение охватило всю республику, - отметила Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова. - 1 декабря в Послании Президент подчеркнул значимость волонтёрского движения молодёжи».

Наталья Александровна пожелала всем участникам конкурса «Волонтёр года - 2016» не терять чувства добровольчества на протяжении всей жизни, невзирая на возраст.

Более пятидесяти награждаемых в восемнадцати номинациях поднимались на сцену киноцентра, в их адрес звучали слова благодарности от представителей здравоохранения, сферы социальной защиты, культуры, которые и оглашали имена победителей.

За особый вклад в развитие волонтёрского движения в республике благодарность Главы Республики Мордовия была объявлена руководителю Центра по подготовке городских волонтёров ЧМ по футболу Кириллу Комарову, директору волонтёрского центра ЧМ по футболу на базе МГУ им. Огарёва Иркям Сурковой.

«В 1985 году Генассамблея ООН рекомендовала ежегодно 5 декабря проводить день добровольца, - напомнил ректор МГУ им. Огарёва, посол волонтёрской программы ЧМ по футболу Сергей Вдовин. - Приятно, что эту дату мы отмечаем сегодня так широко и представительно, можем подвести итоги нашей многоплановой успешной деятельности. Наши волонтёры вносят вклад в развитие республики, и я хочу поблагодарить всё наше многочисленное сообщество за работу».

Добровольцы не теряли активного творческого запала даже на церемонии награждения. Так, прямо во время чествования было представлено сразу несколько вариантов гимна мордовских волонтёров. Конкурсанты рассказали, что всем, кто ещё не вступил в движение, следует обязательно над этим поразмыслить: каждый найдёт здесь занятие по своей сфере интересов и силам. И, конечно, сможет внести свой вклад в большое общее дело.

Лучшим добровольцем в спортивной деятельности была признана Анастасия Любителева, представительница МГУ им. Огарёва, в событийной сфере - Екатерина Сидоркина. Доброволец года в социальной сфере - Анна Долголюк (Рузаевка), в номинации «Военно-патриотическая сфера» - Михаил Чадин (МГПИ им. Евсевьева). Особое внимание привлекло к себе новое направление добровольчества - волонтёры-медики. В этом году они создали свою организацию, которая активно развивается. Лучшей в этой сфере стала Алёна Потапова (МГУ им. Огарёва).

Следующий год станет особым для волонтёров-экологов. С мая стартует проект волонтёра Александра Титова, который поможет городу избавиться от мусора. Кроме того, 2017-й ознаменуется проведением «Всемирного фестиваля молодёжи и студентов», который пройдёт в Сочи. Количество заявленных участников - более ста пятидесяти тысяч добровольцев и студентов. Естественно, самую активную роль в нём примут и представители движения из Мордовии.