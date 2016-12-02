Ушлая семейка

Ленинский районный суд вынес приговор 28-летнему предпринимателю Аркадию Вечканову. Саранский коммерсант обвинялся в афере с мертвыми душами - на фиктивном трудоустройстве Вечканов прикарманил 300 тысяч рублей бюджетных денег. Стоит сказать, что в 2010 году тот же суд вынес приговор матери Аркадия Людмиле Вечкановой - тоже за мошенничество, но уже на миллионы рублей.

«Веселый старт» мошенничества

Аферу Аркадия Вечканова пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на изготовлении и ремонте ювелирных изделий. Коммерсант знал, что в Мордовии действует программа, в рамках которой молодым предпринимателям предоставляются субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Для этого было необходимо создать какой-либо социальный проект, затраты на реализацию которого затем возмещаются в форме субсидий. В августе 2015 года Вечканов предоставил документы в Государственный комитет по труду и занятости населения РМ о своем социальном проекте под названием «Веселые старты». По проекту коммерсант создал дополнительные рабочие места и оказывал услуги социально незащищенным. По документам Вечканов оформил два дополнительных рабочих места в рамках своего социального проекта. «Веселые старты» предполагали организацию досуга детей из многодетных семей и семей с одним родителем.

На самом деле заявленный проект существовал только на бумаге. Однако Вечканов в течение года ежемесячно предоставлял липовые отчеты о проведенных мероприятиях. Рабочие места по всем документам и трудовым договорам занимали знакомые Вечканова. Кстати, фиктивные приказы о приеме на работу изготовила мать Аркадия Людмила. Правда, по материалам уголовного дела она якобы была не в курсе криминальных планов сына. Мертвые души зарплату не получали, а их подписи в документах были поддельными.

Воспользовавшись программой, Аркадий незаконно получил из бюджета республики субсидии в размере 300 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В сентябре этого года следственным отделом УФСБ в отношении Вечканова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Вскоре был суд, который признал саранского предпринимателя виновным и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей, похищенные 300 тысяч рублей Вечкановым были возмещены.

Яблоко от яблони

Более любопытна история матери Аркадия - 47-летней Людмилы Вечкановой. В 2010 году Ленинский суд приговорил ее к 7 годам неволи с отсрочкой на 9 лет, т.е. до того момента, когда младшему ребенку женщины исполнится 14 лет. Получается, что в 2019 году Вечканова либо отправится на зону, либо суд может решить, что исправление подсудимой может пройти и без лишения свободы при условии, что за это время бизнес-леди вела себя примерно.

Тогда следствие утверждало, что Вечканова обвела вокруг пальца 12 человек и 4 организации (среди них два банка) почти на два десятка миллионов рублей. В течение 7 лет - с 1999-го по 2006 год - дама назанимала у различных людей свыше 19 миллионов рублей! Свой первый ювелирный магазин с красивым названием «Александрит» бизнес-леди открыла в 1999 году в самом центре города. Через какое-то время магазин по причине расторжения договора с арендодателем закрылся. Однако предпринимательницу это не смутило, и она открыла новый салон. На протяжении многих лет одни ювелирные салоны, хозяйкой которых была Вечканова, закрывались, а другие открывались. Но на развитие бизнеса требовались большие средства. Их женщина решила позаимствовать у друзей, приятелей и знакомых, как правило, бизнесменов и их жен.

Кредиторы доверяли Людмиле Александровне, им она рассказывала, что у нее преуспевающее предприятие, приносящее серьезную прибыль. Кому-то предлагала войти в состав учредителей своих фирм. Многие же велись на обещанные солидные проценты. Для примера, у одного знакомого она попросила 3 миллиона рублей на развитие бизнеса. Тот выделил 2 миллиона в расчете на прибыльные перспективы. Едва предпринимательница получила деньги, сразу же отдала кредитору 200 тысяч в счет процентов и написала расписку.

Кроме того, бизнесвумен заключала договоры с банками на оформление экспресс-кредитов на покупку драгоценностей, чем в дальнейшем умело пользовалась. К этому она подключила знакомых и работников своих магазинов. Дамочка убеждала их сделать покупку украшений на кругленькую сумму и оформить кредит в банке. На самом деле покупка оформлялась лишь на бумаге. Делалось это для того, чтобы банк выделил деньги на приобретение драгоценностей. К примеру, Вечканова от имени покупателя оформляла необходимые документы на покупку золота на 50 тысяч рублей. Затем клиенты шли с этими бумагами в банк, где на их имя оформляли кредит. После этого деньги поступали сначала на счет мнимых покупателей, а после перечислялись хозяйке магазина. Естественно, что знакомым и работникам магазина она обещала, что платить за кредит будет сама. В первое время она выплачивала деньги банку, но по истечении какого-то периода попросту переставала это делать. Так, одна из ее наивных знакомых набрала в банке кредитов на сумму более 250 тысяч рублей. Впоследствии, так и не дождавшись, что Вечканова будет расплачиваться, женщина была вынуждена сама погасить всю сумму.

Долги Вечкановой росли как снежный ком. Чтобы отдать деньги одним кредиторам, она занимала у других. Фактически владелица ювелирного бизнеса выстроила финансовую пирамиду. Конечно, женщина не была типичной кидалой, она не пряталась от кредиторов, а постоянно общалась с ними, помогала им, если к ней обращались. Иногда покупала бытовую технику и даже автомобили в счет расплаты по процентам. Однако основного долга она все же не отдавала. Чаще всего кредиторы от нее слышали только обещания вскоре расплатиться. Когда у клиентов предел терпения иссякал, женщина просила подыскать ей других заимодавцев, чтобы их «взносами» расплатиться по старым долгам.

На суде свою вину бывшая бизнес-леди не признала, настаивая на том, что ее действия находятся в сфере гражданско-правовых отношений и не являются уголовно наказуемыми. «Какого-либо умысла обманывать людей у меня не было, так получилось, что мой бизнес прогорел», - уверяла Людмила Вечканова. Но суд рассудил иначе.