Вероника Скворцова в Мордовии

В минувшую пятницу Мордовию посетила с рабочим визитом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В Саранске она ознакомилась с деятельностью целого ряда медучреждений, оценила перспективы реализации проектов создания и внедрения новых лекарственных препаратов, а также вручила почетные дипломы лучшим терапевтам.

Редкий случай, в столицу региона нагрянуло почти все руководство федерального ведомства, включая заместителей министра, помощников, директоров департаментов. И это не считая представителей Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, Министерства промышленности и торговли РФ. Подобный интерес к существующим в республике медицинским практикам обусловлен прежде всего тем, что здесь фактически завершено создание трехуровневой системы здравоохранения. Кроме того, именно отсюда, возможно, начнется возрождение отечественной фармацевтики.

Техническое перевооружение, проводимое сейчас на заводе «Биохимик», и впрямь впечатляет своим размахом. В ноябре 2015-го на предприятии была пущена в строй новая линия по производству таблеток. В данный проект инвестировано свыше 400 миллионов рублей. В рамках его построен комплекс чистых помещений, полностью соответствующих требованиям стандарта GМР, установлено современное технологическое оборудование от ведущих мировых компаний. А нынешним летом началось строительство нового корпуса, где планируется выпускать жидкие стерильные лекарства в форме шприцев, ампул, флаконов большой и малой дозировки. В возведение объекта и оснащение автоматизированными линиями будет вложено, как ожидается, не менее 3 миллиардов рублей. Первую продукцию предполагается отгрузить уже в четвертом квартале 2017 года. К тому времени численность работников предприятия увеличится на 260 человек.

Впрочем, еще большие надежды связываются с созданием на базе «Биохимика» фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотик». Речь идет о запуске целой системы по внедрению инновационных разработок - от изучения бактерий и вирусов до выпуска антибиотиков нового поколения. Тем самым удастся снизить импортозависимость страны и возродить собственное производство полного цикла.

Амбициозный проект реализуется при поддержке и участии Правительства Мордовии. Учредителями НПЦ являются ПАО «Биохимик» и Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева. По плану к 2018 году центр выйдет на государственную регистрацию новых препаратов, а к 2020 году они начнут поступать на рынок.

После подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве почетные гости церемонии - министр здравоохранения РФ и Глава РМ - ответили на вопросы журналистов. По словам Вероники Скворцовой, в случае успешного выполнения поставленной задачи Россия вновь сможет стать самодостаточным в этой крайне важной сфере государством. «Передовые наукоемкие производства не только двигают экономику вперед, но и позволяют ей успешно справляться с возникающими трудностями, - продолжил Владимир Волков. - Мы и впредь намерены поддерживать такие инициативы, работать на благо всей страны».

Осмотрев производственные мощности завода, руководитель Минздрава окунулась в привычную для себя ипостась - посетила региональный сосудистый центр, действующий на базе клинической больницы № 4. Собственно, он является главным звеном системы оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам, страдающим сосудистыми заболеваниями. Помимо центра в нее входят также первичные отделения в Саранске, Рузаевке, Краснослободске и поселке Комсомольский. Таким образом, удалось добиться почти 100-процентного охвата населения, до мелочей отработать все вопросы, связанные с транспортировкой больных и проведением сложных операций. «Реализация этой программы дает прекрасные результаты, - подчеркнул Владимир Волков. - Показатели смертности от нарушений мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома уменьшились за последние пять лет сразу на 45 процентов».

Современным оборудованием, новейшими методиками лечения сегодня может похвастаться и республиканская клиническая больница. В лечебно-диагностическом корпусе чиновникам из российского Минздрава показали операционные блоки ангиографии, кардио- и нейрохирургии, отделения анестезиологии и рентгенологии. А в конференц-зале они даже смогли принять участие в сеансе телемедицины. Когда саранские кардиохирурги консультировали коллег из Торбеевской межрайонной больницы, наводящих вопросов было задано немало. Москвичей интересовали и состояние пациента, которому требовалось операционное вмешательство, и результаты анализов, и возможные противопоказания. Сама же Вероника Скворцова спросила, насколько часто проводятся такие онлайн-консультации. И узнав, что они уже давно стали привычными, отметила уникальность созданных в Мордовии условий для развития столь перспективного направления. Чуть дольше обычного гости задержались в справочном отделении. Как было подчеркнуто, его оснащению и обустройству могут позавидовать ведущие медицинские центры страны.

Далее в открытой в 2014 году детской поликлинике № 3 на Светотехстрое речь зашла о методиках оздоровления маленьких пациентов. Руководитель федерального ведомства лично оценила возможности установленного в холле инфомата, побывала в отделении восстановительного лечения, где проходят реабилитацию ребята из всех районов республики, осмотрела бассейн и кабинет бесконтактной гидромассажной ванны. Следует отметить, что за девять месяцев текущего года лечение здесь получили 633 ребенка, в том числе 120 инвалидов.

В ходе общения с участковым педиатром Вероника Скворцова ознакомилась с принципами заполнения виртуальной амбулаторной карты и ведения электронного документооборота.

Следующим пунктом программы значилось посещение республиканского перинатального центра. Благодаря усилиям его персонала на свет появились тысячи малышей. Среди других результатов можно отметить сокращение уровня младенческой смертности (4,8 на каждую тысячу человек, тогда как в целом по России - 5,9). Материнская же смертность ныне и вовсе равна нулю.

Разговор о путях дальнейшего развития республиканского здравоохранения продолжился на встрече с медицинской общественностью региона. По словам министра, сейчас следует обратить внимание, главным образом, на низовое звено системы. В Мордовии только за последние годы открыто более полусотни фельдшерско-акушерских пунктов, закуплено 9 передвижных медпунктов, что позволяет проводить регулярную диагностику сельского населения.

При этом все медработники должны постоянно повышать свою квалификацию. Благо современные цифровые технологии явно способствуют дистанционному обучению, повсеместному внедрению самых передовых разработок.

- Мы посмотрели работу регионального сосудистого центра, его взаимодействие с первичными сосудистыми отделениями. Это единая сеть, круглосуточно ведутся консультации, все прекрасно организовано. И уже есть ощутимые результаты - за короткий срок Мордовии удалось достигнуть одного из лучших не только в России, но и в мире показателей летальности при ишемических и геморрагических инсультах, - заявила Вероника Скворцова. - В сосудистом центре, республиканской клинической больнице проводятся сложнейшие операции. Да и все осмотренные нами лечебно-диагностические учреждения функционируют на довольно высоком качественном уровне. Главное, чтобы они и впредь работали в единой связке. Думаю, планы вполне реальные, учитывая, что ход реализации многих проектов контролируют Глава РМ и председатель регионального Правительства. Такое отношение руководителя региона, его команды к сфере здравоохранения - залог ее дальнейшего поступательного развития.

- Реформирование здравоохранения - процесс непростой, но необходимый, - отметил в свою очередь Владимир Волков. - Сейчас мы активно закупаем машины скорой помощи и микроавтобусы, предназначенные для перевозки пациентов, вновь открываем дневные стационары в ряде районов, выплачиваем подъемные фельдшерам, медицинским сестрам, врачам общей практики и прочим специалистам, работающим в сельской местности. Теперь ставится задача обеспечить их транспортом. Судя по всему, мы двигаемся в правильном направлении. Снижается количество отрицательных отзывов, создаются все условия для того, чтобы высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях Мордовии получали не только жители нашей республики, но и граждане, проживающие в других регионах. Не скрою, я мечтаю о том, чтобы наши центры стали межрегиональными, а о качестве оказания медицинских услуг говорилось только в превосходной степени. Сегодняшний визит можно смело воспринимать как еще один шаг в этом направлении. Мы рассмотрели практически все вопросы, требующие участия федерального центра. Рассчитываем на дальнейшую поддержку Минздрава РФ при реализации наших проектов.

Под занавес визита Вероника Скворцова наградила врачей, вошедших в ТОР-500 лучших терапевтов России. Два диплома достались работникам клинической больницы № 5 и сразу 13(!) - терапевтам из саранской поликлиники № 2. Всем им также были объявлены благодарности Главы Мордовии.