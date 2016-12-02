Как получить выписку из ЕГРП через ГосУслуги

Сегодня оформить государственные документы можно не выходя из дома – сайт государственных услуг позволяет подать и получить выписку из ЕГРП, оформить сделку купли-продажи и многое другое.

Электронное правительство упрощает процедуру оформления многих документов, и сейчас многочисленные выписки можно оформить онлайн на сайте https://rosreestr.ru

Для официального запроса на сайте потребуется указать адрес недвижимости, ее кадастровый номер, название, а также личные данные заявителя, который запрашивает данные – СНИЛС, номер и серию паспорта.

Оплата услуги различается в зависимости от того, кто является заявителем – физическое или юридическое лицо, и требуется ли бумажная или электронная версия документа. В целом, цена варьирует от 150 рублей.

Срок оказания услуги составляет до 5 рабочих дней, если по Российской Федерации, по Республике Мордовия - 1 день.

Также есть возможность проверить юридическую чистоту недвижимости, например перед сделкой. Информация относится к числу открытых, и предоставляется по запросу. Там содержатся данные о правообладателе, наличие обременений, их условий, если они есть. Также в справке содержатся данные о судебных разбирательствах и притязаниях на объект.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ

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На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



- Если многоквартирный дом, в котором находится моя квартира, новый и поставлен на кадастровый учет, значит ли это, что квартира уже стоит на учете?



А.Пыков: Если многоквартирный дом поставлен на государственный кадастровый учет, это не значит, что Ваша квартира в этом здании поставлена на учет. Вам следует обратиться в любой офис приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия или МФЦ с запросом о предоставлении сведений о вашей квартире. В случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости таких сведений для постановки на учет потребуется технический план. Этот документ подготовит Вам кадастровый инженер.



