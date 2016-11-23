В городе появятся новые опорные пункты полиции

В Саранске идет активная застройка новых территорий жилыми домами. Уже выросли целые микрорайоны по ул. Солнечной, Т. Бибиной, Фурманова. В связи с этим Глава города Петр Тултаев распорядился организовать дополнительные опорные пункты полиции на этих территориях.

- Совсем скоро откроется дополнительный опорный пункт полиции в доме № 70 по ул. Веселовского, - отметил мэр. - Необходимо отремонтировать уже имеющийся пункт на ул. Советской. Однако в целях безопасности такие пункты полиции должны быть и в новых микрорайонах. С полицией этот вопрос уже проработан - дело лишь в предоставлении помещений для данных целей. Надо договариваться с застройщиками, чтобы в каждом строящемся массиве было небольшое помещение, в котором мог бы разместиться пост общественной охраны.

Петр Тултаев поручил проработать данный вопрос и определить помещения для этих нужд.