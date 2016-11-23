В Саранске будут ловить самогонщиков

Как сообщил на совещании в мэрии Глава Саранска Петр Тултаев, ему продолжают поступать жалобы граждан на самогонщиков. Люди жалуются на то, что занимающиеся самогоноварением соседи создают им неудобства и даже подвергают опасности - клиентура у домашних «производителей» высокоградусного пойла еще та. Адреса таких точек часто широко известны, люди от приобретенной сивухи нередко травятся, а сделать с такими нелегальными «бизнесменами» ничего нельзя.

Представитель полиции, присутствовавший на совещании, заявил, что правоохранительные органы способны справиться с этой проблемой, но горожане по данному вопросу за помощью в полицию не обращались, конкретных адресов не указывали.

- Мы должны провести рейды с участием работников администрации и сотрудников полиции во всех районах, чтобы выявить и наказать самогонщиков, - заявил Петр Тултаев. - Если надо, будем делать контрольные закупки. Власть не должна бездействовать! К тому же адреса, по которым проживают граждане, варящие и продающие самогон, имеются в управляющих компаниях.