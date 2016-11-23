Продлен мораторий на личный транспорт для глав районов

На прошлой неделе из-за перебоев в работе общественного транспорта и жалоб пассажиров Петр Тултаев пересадил глав Октябрьского и Пролетарского районов, а также начальника Транспортного управления города на автобусы и троллейбусы, запретив пользоваться служебными автомобилями в течение недели. По мнению мэра Саранска, это позволит им быстрее устранить проблемные моменты в работе городского общественного транспорта.

Через неделю Петр Тултаев вновь вернулся к данному вопросу. Как отмечалось, работа автобусного маршрута № 17 и общественного транспорта, курсирующего со Светотехстроя, стала лучше. Теперь по утрам люди ждут на остановках не более 7 минут. Однако претензии у горожан все же остались. Проблема с долгим ожиданием транспорта на определенных остановках возникает и вечером в час пик, когда после рабочего дня люди возвращаются домой.

- Значит, продолжайте пока ездить на работу на автобусах и троллейбусах, изучая положение дел изнутри, - заключил Петр Тултаев. - Думаю, это пойдет на пользу общему делу.