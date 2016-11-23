Проект обустройства парковой зоны Октябрьского района подвергся критике Главы Саранска

В понедельник на рабочем совещании мэр Саранска Петр Тултаев призвал глав районов и руководителей структурных подразделений городской администрации проявлять больше самостоятельности при принятии определенных решений. При этом Глава Саранска подверг критике проектно-сметную документацию на создание парковой зоны в Октябрьском районе. По его мнению, проект пока очень сырой и требует более детальной проработки.

- Вникайте во все, в каждую мелочь проекта, - сказал Петр Тултаев. - Надо сделать все так, чтобы во время работ не возникало вопросов, что чего-то не учли или не посчитали. Главы районов должны всю проектно-сметную документацию внимательно проверить, проработать и лишь с подписью руководителя района направлять мне. Главы районных администраций должны нести полную ответственность за принимаемые решения! Во главе угла для вас должны стоять интересы города, так что будьте профессионалами!

Пока проект парка в Октябрьском районе предварительно оценен в 83 млн рублей, однако к составленной смете есть немало замечаний. Градоначальник поручил главе Октябрьского района еще раз все внимательно изучить и заставить проектировщиков проделать работу над ошибками.