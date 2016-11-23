В столице республики планируется создать комбинат по производству полуфабрикатов и готовых блюд

На минувшей неделе в ходе рабочей поездки в Москву Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд встреч в Министерстве финансов России. С руководителем ведомства Антоном Силуановым, его заместителем Андреем Ивановым и директором Департамента межбюджетных отношений Ларисой Ерошкиной обсуждались текущие вопросы финансирования программ социально-экономического развития республики, подготовки к чемпионату мира по футболу и организации взаимодействия по формированию регионального бюджета на 2017 год.

А 24 ноября в ходе встреч с представителями бизнеса были рассмотрены перспективы реализации на территории Мордовии крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленного производства и социального обслуживания. Так, темой беседы с руководством компании «Цветлит» стал проект расширения действующих и создания новых мощностей на саранском предприятии. В частности, речь шла о создании нового литейного производства, способного обеспечить потребности кабельного завода. Объемы выпуска продукции составят, как ожидается, до 100 тысяч тонн алюминиевой катанки в год, инвестиции оцениваются в 3 миллиарда рублей. Еще один важный проект - производство силового кабеля из сшитого полиэтилена, рассчитанного на напряжение до 500 кВ.

В этот же день с руководством инвестиционной компании из Израиля обсуждалась возможность реализации на территории Мордовии нескольких инфраструктурных проектов. В их числе строительство завода по выпуску премиксов (необходимых для производства высокоэффективных комбикормов), современных молочных и тепличных комплексов.

Другой предложенный Главе проект предусматривает открытие в Саранске комбината по производству полуфабрикатов и готовых блюд для организации питания в школах, детских садах, учреждениях социальной сферы. Данное предприятие сможет ежемесячно производить 170 тонн продукции (или около 40 тысяч готовых блюд в день). Объемы инвестиций составят около 315 миллионов рублей. Будет создано свыше 140 рабочих мест.

«Инвестиционная привлекательность региона - важнейший показатель здоровья и эффективности экономики, - заявил по итогам встреч Владимир Волков. - Потому работу с инвесторами необходимо вести постоянно и на всех уровнях».