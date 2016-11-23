В Саранск привезут икону Святой Матроны Московской

В Мордовию уже не раз привозили православные святыни, и люди с удовольствием приходят, чтобы поклониться и помолиться. 1 декабря в 16.30 в старейший храм Саранска - Иоанно-Богословский собор - привезут икону Святой Матроны Московской с частицей мощей этой угодницы Божией.

По словам председателя отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ иерея Николая Овсянникова, икона пробудет в Саранске до 15 декабря. Каждый желающий сможет в эти дни поклониться иконе и помолиться у образа святой, попросить помощи. Кстати, эту икону можно назвать чудотворной, поскольку уже несколько раз по молитвам у образа были засвидетельствованы чудесные исцеления.

Святая Матрона Московская помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами в любых горестях и скорбях. При жизни она давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. И сегодня верующие слышат ее поддержку.

Матронушка исцеляет болезни, помогает сохранить семью, родить ребенка бездетным парам. В Покровском монастыре в Москве у чудодейственной иконки Святой Матроны всегда можно увидеть беременных, девушек с колясками или молодых родителей с детьми. Они приходят поблагодарить матушку за чудо.

Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».