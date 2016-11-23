Благодаря активистам ОНФ бюджетам регионов удалось сэкономить свыше 200 млрд рублей

22 ноября в Москве состоялся «Форум Действий» Общероссийского народного фронта. На встрече активистов движения с Президентом России Владимиром Путиным были подведены итоги работы организации за три года. Участвовавшие в работе форума представители Мордовии поделились впечатлениями от мероприятия с журналистами республиканских СМИ.

Всего в работе форума приняли участие более тысячи человек - федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов России. Кроме того, в качестве гостей здесь выступали депутаты Госдумы, представители исполнительной власти, журналисты.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Олег Каштанов сообщил, что благодаря проекту движения «За честные закупки» бюджетам регионов России удалось сэкономить свыше 200 млрд рублей. «В Мордовии наши активисты также занимаются проблемой рациональных трат денежных средств, - рассказал Олег Каштанов. - Ими были отмечены факты закупок в 2015 году некоторыми предприятиями республики дорогостоящих бизнес-седанов, на что было обращено внимание руководства региона. В этом году таких фактов мы не фиксируем, и это радует».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Левашкин посетил площадку, на которой обсуждались проблемы малого бизнеса. Он подчеркнул, что предприниматели выступали не с критикой, а с конкретными инициативами и предложениями, актуальными для всей страны. А еще Юрий Левашкин решил поделиться впечатлениями не только от самой встречи, но и от общения с Президентом страны.

«Хочу сказать несколько слов о Владимире Путине. Президент очень интересно вел форум. Во-первых, все вопросы записывал. Во-вторых, то, что неясно, обязательно уточнял, переспрашивал. Ну и конечно, нельзя не отметить его чувство юмора, - говорит Юрий Левашкин. - Десять вопросов из зала Президент выбирал сам. Последний вопрос задавал фермер из Калининграда. Он работает с человеком, приехавшим к нам двадцать лет назад из Германии. Фермер попросил Владимира Путина сделать так, чтобы санкции не прекращались. Президент в завершение ответил: будем тянуть с ответными мерами как можно дольше!».