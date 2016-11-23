В Мордовии постоянно растет количество абитуриентов из других регионов

На прошлой неделе в Саранске прошло расширенное заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике. Темой разговора стали итоги профориентационной работы по привлечению молодежи российских регионов в учебные заведения республики.

«Мордовия имеет заслуженный авторитет в финно-угорском мире, активно сотрудничает с диаспорам. Как результат - постоянно растущее число абитуриентов, прибывших из-за пределов нашего региона», - отметил председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. Особую активность в этом плане проявляют жители Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей и Чувашии, представители которых выступили на заседании. Положительный имидж республики также способствует увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в вузах Мордовии. Так, например, в этом учебном году в МГУ им. Н.П. Огарева получают образование около 1150 иностранных студентов из 53 стран, что составляет 7% от общего числа студентов в вузе.

По итогам заседания члены Координационного совета приняли решение продолжить и активизировать профориентационную работу в субъектах Российской Федерации, содействовать мерам господдержки молодежи и молодых семей, желающих закрепиться в республике. Завершилось заседание награждением победителей конкурса «Я выбираю Мордовию».