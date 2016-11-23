Саранские школьники приняли участие в поэтическом чемпионате в Самаре

В середине ноября в Самаре состоялся Межрегиональный поэтический чемпионат среди школьных команд города Самары, Самарской области, Мордовии и Уфы. Это мероприятие было направлено на выявление, поддержку и развитие поэтически талантливых, одаренных детей. Кураторами чемпионата выступили Администрация городского округа Самара совместно с городской думой и общественными писательскими организациями города.

Нашу республику представила команда «Ялгат». В нее вошли Мария Архипкина («Лицей № 7»), Екатерина Кривенцева («СОШ № 16»), Луиза Вязова («СОШ № 18»), Руслан Абитов («Гимназия № 19»), Арина Алимова («СОШ № 39»).

Конкурсная программа состояла из четырех частей: ребята читали наизусть стихотворения региональных поэтов и собственные, сочиняли поэтические миниатюры о достопримечательностях родного города, писали стихотворения с использованием случайно подобранных слов.

В упорной борьбе команда из Саранска заняла второе место, уступив первенство конкурсантам из Самары. Разрыв составил всего 0,2 балла. Ребятам вручили кубок, дипломы Администрации г.о. Самара и памятные подарки от Самарской городской думы. Кроме того, по итогам мероприятия будет выпущен поэтический сборник, куда войдут произведения школьников - участников поэтического чемпионата.