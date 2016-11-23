В Мордовии отменены налоговые преференции

24 ноября в Саранске чествовали победителей и призеров республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» и федерального конкурса Программы «100 лучших товаров России». В этом году республиканская конкурсная комиссия рассмотрела 170 заявок от 53 предприятий и организаций. На федеральный этап Мордовия представила 63 заявки от 31 предприятия. Все они вошли в список «100 лучших товаров России», а 29 наименований продукции признаны «Новинками года». Кроме того, высших наград конкурса-2016 удостоены учреждение «Госинформ», заводы «Сармич» и «Рузово», а также Чернышихинский мясокомбинат из Нижегородской области.

Как подчеркнул в своем выступлении на торжественном мероприятии заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов, результаты конкурсов наглядно демонстрируют способность мордовских предприятий выпускать качественную и востребованную продукцию. «Местные производители всегда понимали, что высокие потребительские свойства товара повышают его конкурентоспособность, позволяют осваивать новые рынки. Особенно это видно на примере перерабатывающего комплекса, который не только сумел заместить импорт, но и продемонстрировал отменный экспортный потенциал».

Другой вице-премьер - министр торговли и предпринимательства Мордовии Дмитрий Иванов в свою очередь заметил, что конкурс «Лучшие товары Мордовии» в нынешнем году впервые перешагнул за границы региона. Принять участие в нем пожелали сразу два предприятия из соседней Нижегородской области. «Отрадно, что интерес к этому проекту не угасает. Надеюсь, юбилейный, 20-й по счету конкурс станет еще более массовым».

На торжестве традиционно были отмечены организации, внесшие значительный вклад в развитие экономики региона. «Лидером качества РМ» на сей раз стал ЛВЗ «Саранский», а почетный приз «Гордость РМ» достался государственному унитарному предприятию «Лисма». Также НИИИС имени А.Н. Лодыгина по итогам конкурсов получил ряд наград в области качества. В частности, отдельно были отмечены новые экологически безопасные ультрафиолетовые источники света.