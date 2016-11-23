К услугам «Ростелекома» прибавилась мобильная связь

«Ростелеком» помогает делать нашу жизнь насыщеннее и интереснее. Технологии компании обеспечили пользователям современное телевидение, возможность общаться как по домашнему телефону, так и виртуально - через интернет. А сегодня телеком-оператор предложил своим абонентам еще один сервис - мобильную связь.

Комплексное решение

Запуская услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком», компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами.

Теперь клиенты компании смогут взять привычные услуги связи и контент с собой. Например, во время поездки на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.

Стационарные и мобильные телефоны впервые будут связаны в одну сеть, а это большой плюс: всем известно, что наибольшую экономию дают именно внутрисетевые звонки.

Интересны и планы по развитию семейных тарифов. В частности, намечается объединить в одном пакете услуги как домашнего, так и мобильного интернета. Предусмотрен и общий пакет интернета на несколько мобильных устройств.

Таким образом, «Ростелеком» развивает полноценные пакетные предложения 4Play - четыре услуги от одного оператора.

Приятные бонусы

Как ожидается, уже в 2017 году появится единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Абонентское оборудование можно будет приобрести в пакете услуг, на покупку планшетов и смартфонов введут рассрочку. При этом все устройства будут с уже установленными мобильными приложениями «Интерактивное ТВ», «Госуслуги» и «Мой Ростелеком».

Необходимо добавить, что первые абоненты мобильной связи «Ростелекома» смогут воспользоваться специальными предложениями. По условиям акции, приобретая SIM-карту, они получают разовую скидку при оплате абонентской линии стационарного телефона. Кроме того, все звонки с домашнего телефона на мобильный будут для них бесплатными.

Очень удобна тарифная линейка «Суперсимка». Изучив ее, каждый абонент найдет максимально устраивающий тарифный план. Он включает в себя пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика. Другая тарифная линейка - «Простоинтернет» - включает различные пакеты интернет-трафика. Они подойдут для любых мобильных устройств - от смартфонов до ноутбуков.

В выигрыше будут все!

Если вы захотели стать абонентом мобильной связи «Ростелекома» и пользуетесь хотя бы одной из фиксированных услуг компании - стационарной телефонией, «Домашним интернетом» или «Интерактивным ТВ», обращайтесь в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Получить дополнительную информацию и оформить заявку на подключение можно на сайте http://mordoviya.rt.ru/ или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Отметим, что платить за подключение SIM-карты не нужно. От клиента требуется только выбрать тарифный план и внести минимальный авансовый платеж.

Кроме частных лиц, мобильная связь от «Ростелекома» доступна и для организаций. Крупным корпоративным клиентам предлагаются комплексные, индивидуально разработанные пакеты услуг с гибкой системой скидок. А малый и средний бизнес наверняка заинтересуют удобные коробочные решения, которые будут зависеть от количества сотрудников.

Чтобы подключить услуги мобильной связи, представитель организации может также оставить заявку на сайте или позвонить по телефону 8-800-200-3000. По желанию крупных компаний-клиентов им все помогут сделать персональные менеджеры «Ростелекома».

Предложив своим клиентам мобильную связь, «Ростелеком» стал действительно универсальным оператором. Комплексные решения будет развиваться и совершенствоваться, и в выигрыше окажутся все абоненты компании: частные лица, государственные организации, бизнес-структуры.

Хотите идти в ногу со временем? Сделайте первый шаг вместе с «Ростелекомом»!