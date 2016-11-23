В обновленном рейтинге трезвости Мордовия обошла все приволжские регионы

На неделе были опубликованы результаты второго по счету национального рейтинга трезвости регионов страны, составленного Федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ.

Мордовия заняла в нем вполне достойную 16-ю строчку, разом поднявшись на два десятка позиций. При этом в верхней части исследования вновь оказались традиционно малопьющие кавказские регионы - Чечня, Ингушетия, Дагестан, а также Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики. Замкнули же список «самые пьющие» северные и дальневосточные субъекты - Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Москва, к слову, на сей раз довольствовалась только 28 местом (хотя в прошлом году была четвертой), Санкт-Петербург - 30-м (ранее город тоже входил в первую пятерку). И уж совсем потрясающую динамику продемонстрировала прежде самая пьющая российская территория - Еврейская АО. В нынешнем рейтинге она стала… 58-й.

Столь невероятные, на первый взгляд, метания объясняются не в последнюю очередь несколько видоизмененной методикой при составлении рейтинга. Главные критерии, в сущности, не изменились. Места все так же распределялись на основании шести показателей, среди которых - количество больных алкоголизмом и алкогольным психозом, суровость местного «антиводочного» законодательства, объемы продаж спиртных напитков, а также уровень «пьяной» преступности и смертности. Однако начисление баллов происходило уже путем суммирования занятых субъектами мест по каждому из них. Таким образом, «Трезвая Россия» постаралась избежать ошибок, за которые ее сильно критиковали в прошлом.

Нынешний рейтинг стал, как считается, более объективным. Более того, по мнению экспертов, его можно трактовать даже как самостоятельное исследование. В пользу Мордовии сыграл, например, тот факт, что здесь огромное внимание уделяется формированию здорового образа жизни, и в частности развитию массовой физкультуры и спорта. Не случайно в обновленном рейтинге наша республика смогла опередить все приволжские субъекты.