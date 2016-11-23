В Саранске открылась новая дорога до аэропорта

В минувшую пятницу в Саранске открылась новая автомобильная дорога до аэропорта. В церемонии приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и депутат Государственной думы РФ Виталий Ефимов.

Протяженность новой автодороги - три с половиной километра. Треть трассы была реконструирована, в остальном же это новое строительство. Вдоль дорожного полотна проложены пешеходный тротуар и велосипедная дорожка. Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе 2015 года. Стоимость составила 213 млн рублей. Благодаря этой дороге и ряду новых транспортных развязок болельщики и гости чемпионата мира по футболу 2018 года смогут комфортно и безопасно добраться до саранского аэропорта.

«Сегодня знаменательный день, мы открываем дорогу к строящемуся терминалу аэропорта. Сейчас строительство дорожной инфраструктуры опережает возведение других объектов в рамках программы подготовки Саранска к мировому футбольному первенству 2018 года, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков. - С открытием этой дороги мы практически завершаем федеральную программу подготовки дорожных сетей Мордовии к объектам мундиаля. Это даёт нам очень многое - любой человек, который посетит наш город во время футбольных соревнований, сможет, не заезжая в Саранск, очень быстро и оперативно попасть на стадион.

Гости, минуя Саранск, смогут двигаться и на Нижний Новгород, Пензу, Казань. Это не только упростит путь, но и существенно улучшит экологию города. Немаловажно, что при строительстве новой дороги использованы самые современные материалы.

Ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры республики, в том числе и этой дороги, стал возможным благодаря решению Президента России Владимира Путина. Также мы должны сказать слова благодарности за участие и особое отношение сотрудникам Федерального дорожного агентства и лично их руководителю Роману Старовойту».

«На рабочем совещании с руководством республики мы детально разобрали и обсудили планы на будущее, - рассказал Роман Старовойт. - Потому что сегодняшнее открытие дороги не останавливает тех огромных объёмов работ дорожного строительства, которые ведутся в Мордовии. Работа команды, сформированной Главой республики, позволяет нам уверенно смотреть на перспективу. Мы помогаем только тем, кто сам хорошо работает, и Федеральное дорожное агентство практически на два года раньше срока привело в нормативное состояние все федеральные дороги, которые расположены на территории республики. Я очень надеюсь, что люди, которые транзитом двигаются через Мордовию, смогут оценить качество этих дорог».

Затем Владимир Волков вместе с Романом Старовойтом осмотрели ход работ на дороге «Восточный обход Саранска». Ее протяженность составляет 16 км, причем 15 из них - новое строительство. Общая стоимость - 5,8 млрд рублей. Восточное полукольцо соединит магистраль Саранск - Ульяновск в районе «Тепличного» и дорогу Саранск - Рузаевка на границе поселков Николаевка и Ялга.

«Обход подразумевает и строительство мостового перехода длиной 403 метра через реку Инсар и железную дорогу, - отметил директор ООО «Мордовдорстрой» Александр Мокшин. - Также появится путепровод длиной 100 м над дорогой Саранск - Рузаевка в составе транспортной развязки «клеверный лист». В настоящее время проходит монтаж балок моста, каждая из которых весит пятьдесят пять тонн. Всего их будет сто пятнадцать штук: можно представить всю серьёзность будущего сооружения. Работы идут полным ходом, ввод объекта намечен на следующий год».

В рамках рабочей поездки в Мордовию Роман Старовойт также осмотрел ход реконструкции аэропортового комплекса и обновленную дорожную сеть в районе строящегося стадиона на 45 тысяч мест.