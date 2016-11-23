На сколько вырастут тарифы на жилищные услуги?

На состоявшейся во вторник 29 ноября сессии саранского горсовета народные избранники рассмотрели сразу несколько «денежных» вопросов. Первым из них традиционно рассматривается бюджетный.

Расходы бюджета превысили 8 миллиардов рублей

С учетом увеличения межбюджетных трансфертов на 214 миллионов рублей и роста собственных доходов на 94 миллиона доходная часть саранского бюджета выросла на 308 миллионов рублей. Этому поспособствовали увеличившиеся на 214 миллионов рублей межбюджетные трансферты и возросшие на 94 миллиона собственные доходы.

Отметим, что межбюджетные трансферты выделены в том числе на субсидии по обеспечению жильем молодых семей, финансирование общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение питания школьников из малоимущих семей.

Собственные доходы города будут направлены, в частности, на приобретение 30 пассажирских троллейбусов, завершение реконструкции зданий коммунально-бытового назначения и подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С учетом изменений расходная часть бюджета городского округа Саранск составит 8 млрд 23 млн рублей.

Плата за жилищные услуги возрастет на 7,5%

Как известно, размер платы за жилищные услуги напрямую зависит от решения собственников жилья в многоквартирных домах (кроме платы за наем жилого помещения). Тарифы на содержание и ремонт общедомового имущества, а также на работы по управлению многоквартирным домом определяются собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании. При этом стоит напомнить, что эти тарифы должны обеспечивать содержание общедомового имущества на должном уровне. Но сами горожане не слишком активно участвуют в определении тарифов на жилищные услуги - ранее такие решения приняли только 62% (1146 домов) от общего количества многоквартирных домов, обслуживаемых городскими управляющими компаниями (1845 домов), и 18% (426 домов) от общего количества МКД, обслуживаемых через иные частные организации.

Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы устанавливается на сессии горсовета. В Саранске с 1 января 2017 года она вырастет на 7,5%. Но в общей «зимней платежке» это увеличение будет менее заметным. Например, за однокомнатную квартиру 33 кв. м, расположенную в 9-этажном доме с полным набором коммунальных услуг (с централизованными ГВС, ХВС, водоотведением, отоплением), в которой проживают два человека, с января будущего года придется платить, скажем, не 4110 руб., а 4171 рубль.

Изменения по единому вмененному налогу

Для повышения доходов городского бюджета на 500 тысяч рублей в год депутаты изменили значения корректирующих коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход в зависимости от видов деятельности, количества работников и среднемесячного размера оплаты труда. По словам мэра Саранска Петра Тултаева, этот коэффициент не менялся с 2008 года, к тому же на сегодняшний день существуют различные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

«Отпуск стал меньше, а обязанностей - больше»

На сессии депутаты горсовета внесли некоторые изменения в соответствующие положения о санаторно-курортном лечении. Как известно, муниципальные служащие и должностные лица местного самоуправления имеют право на компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых. Глава Саранска Петр Тултаев в этой связи отметил следующее:

- Конечно, моя должность - Глава г.о. Саранск - хорошо звучит, - начал градоначальник. - Но хочу сказать, что не отношусь к муниципальным служащим и никаких привилегий у меня не появилось. А вот все мои замы уже являются муниципальными служащими. У меня же, наоборот, отпуск сократили, а ответственности и обязанностей стало больше.

Другой момент, который мне хотелось бы обсудить. Я сам себя отправляю в командировки и сам себе по идее должен подписывать премии. Я так не умею и не хочу. Поэтому предлагаю проработать эти вопросы и внести изменения в законодательство.

Народные избранники согласились в ближайшем будущем рассмотреть эти вопросы и внести свои предложения в вышестоящие инстанции.