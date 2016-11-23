Владимир Волков: «В большой семье больше трудностей, но и счастья больше»

29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей республики поздравил Глава Мордовии Владимир Волков.

Лидер региона заверил, что республиканские власти и в дальнейшем будут поддерживать многодетные и молодые семьи. «Как бы ни было сложно, мы все социальные вопросы сохраним в бюджете следующего года. В последние годы рождаемость в республике растет, все больше рождается вторых, третьих, четвертых детей в семьях. Как известно, в больших семьях больше трудностей, но и счастья больше. Очень важно поддерживать такие семьи. Это работа на перспективу республики, это долговременная и целенаправленная политика. Ведь именно в семье рождаются нравственные ценности ребенка, здесь закладывается будущее человека».

Владимир Волков отметил, что только за последние 5 лет республика по разным программам выделила средства на улучшение жилищных условий 500 многодетным семьям. «Оказывая поддержку многодетным семьям, мы проиндексировали материнский капитал, полностью погашаем ипотечный кредит за рождение четвертого ребенка, на 30% - за рождение третьего ребенка», - отметил Глава Мордовии.

За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций Почетным дипломом многодетной матери I степени награждены матери, родившие и воспитавшие семерых детей: Светлана Буянова и Нина Неяскина из Торбеева, Наталия Исаева из Саранска и Светлана Рогачева из Ковылкина. Эти женщины получили из рук Главы денежную премию 30 тыс. рублей.

Почетным дипломом многодетной матери II степени и премией в 25 тыс. рублей награждены Наиля Курмаева и Нелли Соснина из Саранска, а также Надежда Литюшкина из Ичалковского района - мамы шестерых детей.

Почетным дипломом многодетной матери III степени и премией 20 тыс. рублей награждены четырнадцать «пятикратных» мам. Также на празднике премии и благодарности получили супружеские пары, воспитывающие четырех детей. Всем мамам, приглашенным в Белый дом, подарили букеты роз и павлопосадские платки. Для каждой семьи и каждой мамы у организаторов мероприятия нашлись теплые слова. Многие из женщин, тронутые вниманием, подходили к микрофону, чтобы поблагодарить Главу республики за оценку родительского труда, внимание и поддержку. Людмила Касаткина из деревни Желтоногово Краснослободского района - мама пятерых детей, двое из которых приемные, - призналась, что с появлением каждого ребенка в семье счастье действительно умножается, и подчеркнула: «Нам очень важно чувствовать поддержку со стороны государства».