В Мордовии отменены налоговые преференции

Оптимизация системы предоставления налоговых льгот стала одним из центральных вопросов прошедшей позавчера третьей сессии Государственного собрания Мордовии. Поправки внесены сразу в четыре республиканских закона. По словам заместителя министра финансов республики Романа Антонова, пересмотру подвергнуто в общей сложности 18 различных преференций, которыми доселе пользовались (или могли воспользоваться) предприятия промышленности, переработки, транспорта, строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, ликвидацию восьми разновидностей налоговых послаблений можно считать чистой формальностью, поскольку в реальности они на протяжении долгого времени оставались невостребованными.

Как отметил в своем выступлении на сессии Глава Мордовии Владимир Волков, в современных экономических условиях республике нужно думать не столько о сокращении внешнего долга, сколько о выполнении мероприятий по сдерживанию темпов его роста:

- С начала 2012 года и по сегодняшний день нам удавалось обеспечить выполнение данной задачи, - отметил руководитель региона. - В процентном соотношении размер долга остается неизменным. Кроме того, следует помнить, что значительных усилий требует реализация майских указов Президента страны. Так, необходимо добиться увеличения денежных доходов населения - и не только номинальных, но и реальных, не ниже уровня инфляции. Сегодня зарплата растет в среднем на 5,5 процента, тогда как инфляция составляет 4,8%. Существенный, 10-процентный прирост наблюдается и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Также приносят плоды принимаемые меры по сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Стоимость продуктовой корзины остается одной из самых низких в стране. Сейчас мы должны мобилизовать все резервы, дабы сохранить набранные темпы, завершить год успешно.

Оздоровлению государственной финансовой системы также призвана способствовать очередная порция поправок в бюджет-2016. По информации первого заместителя министра финансов РМ Любови Романенковой, объемы помощи из федерального центра увеличены на 423 миллиона рублей. Большая часть этих средств - а именно 416 млн руб. - пойдет на обеспечение бюджетной сбалансированности. В частности 141 миллион направляется на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, 6 миллионов - на обеспечение жильем ветеранов. Еще 275 млн рублей Мордовия получит по итогам 2015 года за достижение наилучших результатов социально-экономического развития.

В то же время в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов решено сократить расходы казны на 274 млн рублей. Так, на 202 миллиона уменьшены объемы средств, предусмотренных на субсидии по оплате услуг ЖКХ, на 9 млн - социальные выплаты безработным гражданам, на 19 млн - пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.

Напротив, выросли расходы на так называемые первоочередные и социально значимые проекты. К примеру, 453 млн руб. направлено на текущее содержание государственных учреждений (из которых 397 млн - на выплату зарплат), 450 миллионов - на реализацию государственного образовательного стандарта и 280 млн на обслуживание госдолга.

С учетом всех этих изменений доходы казны составили уже 39 миллиардов 567 миллионов рублей, расходы - 43 млрд 591 млн. Дефицит не изменился - 4024 млн рублей.

Из других вопросов, включенных в повестку дня, стоит выделить решения по проектам 22 федеральных законов. 16 из них местные парламентарии поддержали. Речь идет, в частности, об инициативах по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов, о введении квот при приеме на работу некоторых выпускников учебных заведений, выплатах пособий по уходу за ребенком, если ему не нашлось места в детском саду... Еще 6 законопроектов (в том числе «Об установлении пособия по уходу за ребенком… в размере МРОТ», «О детях войны» и о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля) федеральным коллегам предложено отклонить.

Также на сессии были прекращены полномочия депутата Вячеслава Кормилицына (возглавившего, как известно, Рузаевский муниципальный район) и назначены члены ЦИК РМ.

Андрей КРИВОВ