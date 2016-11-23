Героев готов возместить ущерб

В Ленинском суде стартовало дело бывшего руководителя мордовского филиала «Почты России» 68-летнего Ивана Героева. Он обвиняется в многочисленных эпизодах мошенничества, присвоении и растрате денег с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Ущерб от действий Героева составил более 11 миллионов 500 тысяч рублей.

…Перед началом судебного заседания Иван Героев сосредоточен и задумчив. Поддержать его пришли всего несколько человек, среди которых выделяются сын и дочь бывшего главного почтовика. А ведь полтора года назад на аресте поддержать тогда еще руководителя мордовского филиала «Почты России» собрался полный зал - многочисленные подчиненные даже написали ходатайство, в котором просили суд не лишать начальника свободы на этапе расследования.

- Как дела, Иван Михайлович? Как здоровье? - интересуется девушка из группы поддержки.

- Да так себе. Вот фурункул на руке выскочил, резали, еще не прошло, - показывает на кисть Героев.

Вскоре в зале суда появляется судья и интересуется у сторон, не против ли они присутствия прессы.

- Считаю, что присутствие прессы излишне на процессе, так как будут допрашиваться свидетели, это может помешать, - неожиданно заявил прокурор.

- Мы тоже против присутствия прессы, - поддержал прокурора адвокат Героева.

- Процесс носит открытый характер, и суд не находит оснований для удаления прессы из зала заседаний, - объясняет сторонам председательствующий.

Представители «Росимущества» и ФГУП «Почта России» (эти организации являются потерпевшими по делу) написали заявления. «Почта России» просит рассмотреть дело в отсутствие их представителя, а «делегаты» от «Росимущества» обещали быть на следующем процессе.

Прокурор перед началом заседания ходатайствует о приобщении к делу приговора бывшему главному бухгалтеру мордовского филиала ФГУП «Почта России» Олегу Якурину, поскольку многие эпизоды преступлений были совершены с Иваном Героевым. Соответственно, в июле этого года суд отправил главбуха в исправительную колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев. Учитывая это обстоятельство, а также другие юридические нюансы, отрицать свою вину Героеву было абсолютно бессмысленно. Лучшим вариантом в этой ситуации было признаться и раскаяться, дабы в дальнейшем смягчить себе наказание. Именно это Иван Михайлович и сделал. Он полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Наказание при особом порядке не может превышать две трети от максимального. Ни прокурор, ни потерпевшие (написавшие заявления) возражать против упрощенного рассмотрения дела не стали.

Адвокат просит суд огласить характеризующие материалы на подзащитного. Среди документов фигурируют медицинские документы: справки, выписки из истории болезни Героева. Их адвокат оглашать не стал из-за журналистов, а представил суду в письменном виде. Среди прочих представленных материалов - бумаги об инвалидности супруги, наградные свидетельства на почетные грамоты, благодарности и медаль «1000-летия» на имя Героева, а также квитанция о частичной оплате вреда ФГУП РМ «Почта России». Супруга Ивана Михайловича перевела на расчётный счет организации 300 тысяч рублей.

К уголовной ответственности Героев ранее не привлекался. По месту жительства зарекомендовал себя доброжелательным, положительным человеком, жалоб на известного жильца не поступало. По месту работы характеризовался как требовательный руководитель.

- Героев, назовите свои данные, - обращается к почтовику судья.

- Родился 17 марта 1949 года в селе Старая Муравьевка, проживаю в Саранске: проспект Ленина, 17, образование высшее. Сейчас не работаю, пенсионер. Женат, имею дочь и сына. Сын несовершеннолетний, ему 17 лет. Страдаю хроническими заболеваниями.

Затем суд предоставляет слово гособвинителю. Прокурор на протяжении полутора часов зачитывает обвинительное заключение по делу. Полностью уголовное дело состоит из 33 томов.

Следствие считает, что в октябре 2007 года Иван Героев, будучи директором филиала ФГУП «Почта России», устроил охранником в отделение Рузаевского почтамта некоего Путилкина. При этом мужчина фактически выполнял обязанности пасечника (такая должность еще раньше была сокращена), поставляя директору филиала мед. Всего с октября 2007 года по май 2015 года бывшему пасечнику как охраннику почтамта была незаконно выплачена заработная плата в сумме более 530 тысяч рублей.

В феврале 2009 года Героев фиктивно трудоустроил на должность работника почты одну даму - Кузнецову. Обязанности ее заключались в том, чтобы делать главному почтовику лечебный массаж! При этом официально массажистка была трудоустроена на две должности - инженера по нормированию и организации труда и уборщика административных помещений. Как выразился прокурор, фиктивно трудоустроенная сотрудница почты вместо выполнения прямых обязанностей «оказывала Героеву услуги личного характера». Мастерица «рукоприкладства» больше года получала заработную плату по своим номинальным должностям - за это время ей было выплачено около 140 тысяч рублей.

Один из эпизодов дела завязан на недвижимости. По договору купли-продажи УФПС по РМ на праве оперативного управления приобрело часть административного здания площадью 528 кв. м по адресу: ул. Терешковой, 68. В 2004 году часть строения была реконструирована под жилой дом. Зданию был присвоен новый почтовый адрес: ул. Терешковой, 68 «б». В доме появилось 10 квартир, 9 из которых предоставили работникам почты. Одна квартира находилась в федеральной собственности. Весной 2008 года Героев дал указание своему водителю Рожкову подать заявление о выделении ему квартиры и подписать договор о выплате авансовых платежей за квартиру в размере 50% от стоимости жилья. Водитель вынужден был подписать фиктивные документы. Фактически же никаких авансовых платежей в кассу ФГУП «Почта России» по РМ не производилось. Рыночная стоимость квартиры составляла 2,8 млн рублей. В декабре 2008 года Рожков получил все необходимые документы на жилье. А вскоре Героев обратился к риелтору с просьбой помочь продать ему квартиру. Квартира была продана за 1,7 млн рублей. Деньги через Рожкова были переданы Героеву, который распорядился ими по собственному усмотрению.

О махинациях прежнего руководства почты на продаже соли и обуви сообщалось в СМИ уже много раз. Собственно, с этих афер и пошло расследование масштабных злоупотреблений почтового начальства. Поэтому расскажем об этом вкратце. По данным следствия, Иван Героев вместе с заместителем Василием Азясевым и главным бухгалтером организации Олегом Якуриным на обувных и соляных махинациях «заработали» 2,4 миллиона рублей. Василий Азясев при участии Ивана Героева организовывал приобретение в других регионах обуви, соли и специй по низкой цене для дальнейшей реализации товара через отделения связи по всей республике. При этом по договоренности продавцы указывали в бумагах, что товар стоит намного дороже. Например, одна пара ростовской обуви стоила от 1150-1200 рублей, тогда как в документах прописывалась цена в 1750 рублей за пару. Покупать дешевую обувь Героев и Азясев отправляли в Ростов-на-Дону водителя почты. Фактически из 5,4 миллиона рублей, выделенных по документам на покупку обуви, 3,5 млн рублей шло реальному поставщику, а 1,8 миллиона - руководителям мордовской почты. Липовые чеки и товарные накладные представлялись в бухгалтерию. Здесь к делу подключался главбух Олег Якурин. За помощь в махинации с обувью Героев заплатил Азясеву 100 тысяч рублей, а Якурину - 50 тысяч. Соль и специи проходили по такой же схеме, что и обувь, только сумма похищенного была намного скромнее - около 120 тысяч рублей.

Кроме того, Иван Героев обвиняется в шести преступлениях, связанных с хищением денег у «Почты России». Похищенные средства были предоставлены контрагентами. Филиал ФГУП «Почта России» закупал у предприятий, расположенных в Саранске, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Республике Чувашия, товары народного потребления: косметическую, парфюмерную продукцию, садовый инвентарь, продукты и т.д. Все это мордовский филиал закупал для перепродажи через сеть своих отделений связи. За покупку товара на определенную сумму организации-поставщики предоставляли ретроспективные премии от 3 до 10%. Своего рода «законный откат» за сотрудничество.

Полученные от партнеров премии должны были вноситься в кассу ФГУП по РМ, но Героев решил на этом поживиться сам. По приказу руководителя почты премии от коммерческих партнеров главбух Якурин в отчетности не отражал, а деньги передавались непосредственно Героеву. В ряде случаев бонусы переправлялись через банковскую карту. Таким образом, в период с января 2010-го по ноябрь 2014 года были похищены еще 2 миллиона 200 тысяч рублей.

По мнению следствия, в феврале 2013 года Иван Героев ради улучшения своего рейтингового положения среди руководителей региональных филиалов совершил злоупотребление полномочиями. По указанию Героева его зам Азясев оформил с двумя предприятиями фиктивные договоры купли-продажи знаков почтовой оплаты на общую сумму свыше 5 миллионов рублей! Только почтовики предупредили директоров предприятий, что в действительности никаких марок покупать не придется. Из-за отсутствия средств на их приобретение по договорам будет оформлен возврат марок. По сути, знаки почтовой оплаты и вовсе не покидали склад мордовской почты. Эта комбинация была нужна Героеву для создания видимости эффективной работы почты, а значит, давала возможность увеличить премиальный фонд, на основании которого работникам предприятия было необоснованно выплачено вознаграждение в сумме 3 миллионов 400 тысяч рублей.

...Во время выступления прокурора Героеву нездоровится. Он достает из кармана таблетки, берет одну и просит у дочери воды. Судья предлагает сделать перерыв, но Иван Михайлович отказывается.

После того как прокурор заканчивает свою речь, судья интересуется у подсудимого:

- Вам понятно обвинение, вы признаете вину?

- Понятно, вину признаю в полном объеме.

- Квалификацию не оспариваете?

- Нет. Ходатайствую о рассмотрении дела в особом порядке.

- По делу потерпевшими заявлены гражданские иски. Вы их признаете?

- Да, в полном объеме. (Фактически это может означать, что Героев готов возместить ущерб.)

Суд предложил сразу же перейти к судебным прениям, однако прокурор попросил как минимум три дня для подготовки. Суд отложил слушание.

После окончания процесса корр. «ВС» поинтересовался у Ивана Героева:

- Почему вы долгое время не признавали вину, но перед передачей дела в суд во всем сознались и попросили рассмотреть дело в особом порядке?

- Пока не готов давать комментарии, когда-нибудь потом узнаете.

Тут родственники преградили путь журналистам и быстро увели экс-начальника почты из зала суда.

Алексей НИКОЛАЕВ

