Почта России открыла в Саранске Участок курьерской доставки

В Саранске начал работать Участок курьерской доставки (УКД). Теперь жителям столицы Мордовии удобнее и проще получать и высылать почтовые отправления.

Участок курьерской доставки отличается от обычного отделения почтовой связи тем, что осуществляет только операции доставки и приема почтовых отправлений курьерами непосредственно у клиентов.

Все почтовые отправления, поступающие в УКД, вручаются горожанам в течение 24 часов. Доставку и прием отправлений курьеры выполняют бесплатно. Вызвать курьера можно по телефону на дом или в офис в любой день недели.

«Открытие специализированного подразделения по доставке и приему экспресс-почты является очень своевременным и важным событием. В Мордовии объемы экспресс-отправлений растут из года в год, а мы предъявляем к качеству этой услуги высокие требования. УКД имеет все необходимое, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, – подготовленный персонал, современное оборудование, новые автомобили», - отмечает директор Мордовского филиала Почты России Вячеслав Макейчев.

Участок курьерской доставки расположен по адресу: ул. Ульянова, 20. Часы работы: по будням - с 8.00 до 20.00, перерыв – с 13.00 до 14.00; по выходным – с 8.00 до 18.00 без перерыва.

Телефоны для вызова курьера: 8 800 200 50 55 или 33-36-48.

Напомним, что максимальный вес EMS-отправления – 31,5 кг, упаковочный материал входит в стоимость отправления.



