О чем говорят статусы земельных участков?

При получении кадастрового паспорта или кадастровой выписки на земельный участок заявители сталкиваются с пониманием статуса объекта недвижимости.

Статусы записи о земельном участке бывают «временные», «учтенные», «ранее учтенные», «архивные», или «аннулированные».

При постановке на учет объекта недвижимости, сведения о нем вносятся в государственный кадастр недвижимости (ГКН) как временные. Для того чтобы они перестали быть временными, права на такой объект недвижимости должны быть зарегистрированы с соблюдением установленного законом порядка и срока. Срок, в течение которого должна совершиться регистрация права, составляет 5 лет со дня постановки на кадастровый учет земельного участка. Поэтому, если на кадастровом учете стоит земельной участок со статусом «временный», процедуру его оформления необходимо продолжить, а именно зарегистрировать права в Едином государственном реестре прав. По истечении 5 лет земельный участок автоматически снимается с кадастрового учета и приобретает статус «аннулированный». После чего весь процесс по его постановке на кадастровый учет придется начинать заново, потому, что снятые с кадастрового учета земельные участки подлежат восстановлению только в судебном порядке.

«Временный» статус кадастровых сведений изменяется на «учтенный» с момента государственной регистрации права на образованный объект недвижимости либо с момента государственной регистрации аренды, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

В отношении преобразуемых объектов недвижимости «учтенный» либо «ранее учтенный» статус кадастровых сведений в предусмотренных законом случаях изменяется на «архивный».